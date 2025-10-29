Ove 4 grupe ljudi nikako ne smiju jesti bijeli luk

Njegova ljekovita svojstva su poznata vijekovima, ali stručnjaci – nutricionisti i ljekari – upozoravaju da bijeli luk nije za svakoga i da u određenim situacijama može donijeti više štete nego koristi.

Zašto je bijeli luk zdrav (Ali umjereno!)

Nema sumnje da bijeli luk sadrži moćne spojeve, prije svega alicin, koji ima antibakterijska, antivirusna i antigljivična svojstva. Studije (na koje se pozivaju izvori poput Healthline i WebMD) pokazuju da može pomoći u snižavanju krvnog pritiska, holesterola i smanjenju rizika od nekih bolesti. Međutim, ključ je u umjerenosti i svjesnosti o mogućim nuspojavama.

Ko NIKAKO ne smije jesti bijeli luk (ili mora biti VRLO oprezan)?

Prema savjetima ljekara i nutricionista, ove grupe ljudi trebaju biti posebno oprezne:

1. Ljudi koji uzimaju lijekove za razrjeđivanje krvi (antikoagulansi):

Zašto? Bijeli luk ima prirodna antikoagulantna svojstva, što znači da dodatno razrjeđuje krv. U kombinaciji sa lijekovima poput Varfarina (Warfarin), Aspirina ili drugih sličnih lijekova, može značajno povećati rizik od krvarenja. Ovo je najozbiljnije upozorenje. Osobe na ovoj terapiji trebaju se obavezno konsultovati sa svojim ljekarom prije konzumacije većih količina bijelog luka ili suplemenata na bazi njega.

2. Osobe sa GERB-om, gastritisom ili osjetljivim želucem:

Zašto? Bijeli luk može iritirati sluznicu želuca i jednjaka, te pojačati lučenje želučane kiseline. Kod osoba koje pate od gastroezofagealne refluksne bolesti (GERB), gastritisa ili čira, može izazvati ili pogoršati simptome poput žgaravice, bola u stomaku, nadutosti i mučnine.

3. Ljudi koji se spremaju za operaciju:

Zašto? Zbog svog uticaja na razrjeđivanje krvi, preporučuje se prestanak konzumacije većih količina bijelog luka najmanje dvije sedmice prije planirane operacije kako bi se smanjio rizik od prekomjernog krvarenja tokom i nakon zahvata. Obavezno obavijestite svog hirurga i anesteziologa ako redovno jedete puno bijelog luka ili uzimate suplemente.

4. Osobe sa niskim krvnim pritiskom (hipotenzija):

Zašto? Bijeli luk može dodatno sniziti krvni pritisak. Iako je to generalno korisno za hipertoničare, osobe koje prirodno imaju nizak pritisak mogu osjetiti vrtoglavicu, slabost ili čak nesvjesticu ako pretjeraju sa bijelim lukom.

Druge moguće nuspojave (i kod zdravih osoba)

Čak i kod generalno zdravih ljudi, prekomjerna konzumacija bijelog luka, posebno sirovog, može izazvati:

Neprijatan zadah i miris tijela (zbog sumpornih spojeva)

Probavne smetnje (nadutost, gasovi, dijareja)

Alergijske reakcije (rijetko, ali moguće)

Bijeli luk je zdrava namirnica, ali nije univerzalan lijek bez rizika. Budite umjereni u konzumaciji, a ako spadate u neku od navedenih rizičnih grupa, obavezno se posavjetujte sa svojim ljekarom prije nego što ga počnete koristiti u većim količinama ili kao suplement. Kao i kod svega, balans je ključ, prenosi Novi.

