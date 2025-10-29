Hrana i piće

Za dug život: Jedite ovu salatu, od nje nema zdravije

Objavljeno prije 12 minuta

Za dug život – jedite ovu salatu, od nje nema zdravije

Naše nane i dede su tokom zimskih dana svakodnevno imale ovu namirnicu na jelovniku.

Prednost kiselog kupusa nalazi se u visokom sadržaju vitamina C – i to nije sve! Kiseli kupus je poznat kao prirodni lijek protiv mamurluka, dobar je za zdravlje cijelog organizma, a samo 100 grama sadrži oko 20 miligrama vitamina C.

Taj vitamin jača imunitet i sprečava prerano starenje ćelija i tkiva. Osim toga, kiseli kupus sadrži i vitamine A, K te kompleks vitamina B grupe. Ove hranjive tvari pomažu u prevenciji mnogih gastrointestinalnih oboljenja (poput čira na želucu i dvanaestopalačnom crijevu).

Kiseli kupus također snižava nivo holesterola u krvi i pomaže u sprečavanju pojave malignih ćelija. Odličan je i kao dijetetska namirnica, jer sadrži tartronsku kiselinu koja sprečava nakupljanje masnih naslaga.

Zanimljivo je da je kiseli kupus čak zdraviji od svježeg! prenosi Novi.


