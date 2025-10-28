Sve radimo pogrešno: Ovaj dio luka koji svi bacamo zapravo je čudo za zdravlje

Prema riječima nutricionistice Erin Palinski-Wade, vanjske ljuske luka su prave nutritivne bombe. Sadrže znatno više korisnih sastojaka od samog mesa luka.

Dr. Megan Meyer objašnjava da su bogate vlaknima, kalcijem, cinkom, vitaminima A, C i E, ali i moćnim flavonoidima poput kvercetina i antocijanina, spojevima koji djeluju protuupalno, antikancerogeno i antimikrobno.

Zahvaljujući visokoj koncentraciji ovih spojeva, prah od ljuski luka sadrži i do 12 puta više kvercetina nego unutrašnji slojevi luka!

Kako ljuske mogu pomoći vašem zdravlju

Štite srce i krvne sudove – zahvaljujući antioksidansima koji sprečavaju oštećenja ćelija.

Smanjuju rizik od raka i dijabetesa – flavonoidi pomažu u borbi protiv slobodnih radikala.

Poboljšavaju probavu – bogate su vlaknima koja hrane „dobre“ bakterije u crijevima.

Smanjuju bacanje hrane – umjesto da završe u otpadu, ljuske mogu postati koristan dodatak jelima.

Kako ih možete koristiti

Stručnjaci savjetuju da ljuske luka ne bacate, nego ih iskoristite u kuhanju:

Dodajte ih u temeljac, supu ili varivo – daju dublju aromu i više nutrijenata.

Osušite i sameljite u prah – koristite kao prirodan začin u tijestu, pecivima ili mesnim jelima.

Obavezno ih dobro operite prije upotrebe i izbjegavajte pljesnive ili oštećene ljuske.

Iako su zdrave, sirove ljuske nemojte jesti jer su tvrde i teško probavljive. Također, temeljito ih operite jer mogu sadržavati ostatke zemlje ili pesticida, prenosi Raport.

Facebook komentari