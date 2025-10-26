Hrana i piće

Ovaj jednostavan trik će vaš omlet učiniti mekanim i prozračnim

Objavljeno prije 41 minuta

Omlet je omiljeni doručak mnogih, ali često zna ispasti suh ili previše gust. Postoji jednostavan trik koji može potpuno promijeniti njegovu teksturu i ukus.

 omlet - getty

Ako želite da vaš omlet bude mekši i prozračniji, prije mućenja jaja dodajte kašiku hladne vode. Voda stvara paru tokom pečenja, zbog čega jaja postaju lagana, mekana i savršeno prozračna.

Tavu zagrijte na srednje niskoj temperaturi i koristite malo maslaca ili maslinovog ulja. Previše vruća tava može brzo zapeći jaja spolja, a unutra ostaviti sirovo.

Lagano miješanje i preklapanje omleta dok se peče pomoći će da zadrži prozračnu strukturu. Omlet možete poslužiti uz svježe povrće ili tost.

Ovaj trik je jednostavan, zahtijeva minimalno vremena, a rezultat je omlet je: mekan, sočan i pun okusa te spreman za svega nekoliko minuta, prenosi Klix.


