Ovaj jednostavan trik će vaš omlet učiniti mekanim i prozračnim

Ako želite da vaš omlet bude mekši i prozračniji, prije mućenja jaja dodajte kašiku hladne vode. Voda stvara paru tokom pečenja, zbog čega jaja postaju lagana, mekana i savršeno prozračna.

Tavu zagrijte na srednje niskoj temperaturi i koristite malo maslaca ili maslinovog ulja. Previše vruća tava može brzo zapeći jaja spolja, a unutra ostaviti sirovo.

Lagano miješanje i preklapanje omleta dok se peče pomoći će da zadrži prozračnu strukturu. Omlet možete poslužiti uz svježe povrće ili tost.

Ovaj trik je jednostavan, zahtijeva minimalno vremena, a rezultat je omlet je: mekan, sočan i pun okusa te spreman za svega nekoliko minuta, prenosi Klix.

