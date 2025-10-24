Kolač koji je iznenadio sve: Sočan biskvit s orasima, kremom od vanilije i sjajnom glazurom od džema!

Spoj mekanog biskvita s orasima, lagane vanilija kreme s grizom i džemom, te sjajne glazure oduševit će svakog ko ga proba. Jednostavan je za pripremu, a rezultat izgleda kao da ste se satima trudili. 😍

🧁 Sastojci za biskvit:

2 jaja

120 g šećera

100 ml ulja

100 ml mlijeka

130 g brašna

1 prašak za pecivo (10 g)

prstohvat soli

70 g mljevenih oraha

Priprema:

Umutiti jaja i šećer, dodati ulje i mlijeko. Umiješati brašno, prašak za pecivo, so i orahe. Smjesu izliti u pleh obložen papirom i peći 20–25 minuta na 180°C. Kad se ohladi, premazati tankim slojem džema (od šljiva, kajsije ili maline).

CIJELU PRIPREMU KOLAČA POGLEDAJTE U VIDEU ISPOD:

🍮 Krema:

1 l mlijeka

2 pudinga od vanilije

6 kašika šećera

3 kašike griza

100 g mljevenih oraha

3–4 kašike džema

100 g maslaca

Priprema:

Od litre mlijeka odvoji 200 ml, razmuti pudinge, šećer i griz. Ostatak mlijeka zakuhaj. Kad provri, dodaj smjesu i kuhaj dok se ne zgusne. U vruće dodaj orahe, a kad se malo prohladi – umuti maslac. Na kraju umiješaj džem. Kremu rasporedi preko biskvita.

🍯 Glazura:

4 kašike džema

300 ml vode

3 kašike gustina

1 kesica vanilin šećera

50 g maslaca

Priprema:

Pomiješati džem, vodu i vanilin šećer. Zagrijati do vrenja, zatim dodati razmućen gustin (u malo hladne vode) i miješati dok se ne zgusne. Maknuti s vatre, dodati maslac i miješati dok se ne otopi i postane sjajno. Odmah preliti preko kolača i poravnati.

❄️ Hlađenje:

Ostaviti kolač u frižideru najmanje 3–4 sata da se stegne.

Rezultat je sočan, mirisan i kremast kolač koji izgleda savršeno na svakoj trpezi!

Facebook komentari