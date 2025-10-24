Kolač koji je iznenadio sve: Sočan biskvit s orasima, kremom od vanilije i sjajnom glazurom od džema!

Spoj mekanog biskvita s orasima, lagane vanilija kreme s grizom i džemom, te sjajne glazure oduševit će svakog ko ga proba. Jednostavan je za pripremu, a rezultat izgleda kao da ste se satima trudili. 😍
🧁 Sastojci za biskvit:
2 jaja
120 g šećera
100 ml ulja
100 ml mlijeka
130 g brašna
1 prašak za pecivo (10 g)
prstohvat soli
70 g mljevenih oraha
Priprema:
Umutiti jaja i šećer, dodati ulje i mlijeko. Umiješati brašno, prašak za pecivo, so i orahe. Smjesu izliti u pleh obložen papirom i peći 20–25 minuta na 180°C. Kad se ohladi, premazati tankim slojem džema (od šljiva, kajsije ili maline).
🍮 Krema:
1 l mlijeka
2 pudinga od vanilije
6 kašika šećera
3 kašike griza
100 g mljevenih oraha
3–4 kašike džema
100 g maslaca
Priprema:
Od litre mlijeka odvoji 200 ml, razmuti pudinge, šećer i griz. Ostatak mlijeka zakuhaj. Kad provri, dodaj smjesu i kuhaj dok se ne zgusne. U vruće dodaj orahe, a kad se malo prohladi – umuti maslac. Na kraju umiješaj džem. Kremu rasporedi preko biskvita.
🍯 Glazura:
4 kašike džema
300 ml vode
3 kašike gustina
1 kesica vanilin šećera
50 g maslaca
Priprema:
Pomiješati džem, vodu i vanilin šećer. Zagrijati do vrenja, zatim dodati razmućen gustin (u malo hladne vode) i miješati dok se ne zgusne. Maknuti s vatre, dodati maslac i miješati dok se ne otopi i postane sjajno. Odmah preliti preko kolača i poravnati.
❄️ Hlađenje:
Ostaviti kolač u frižideru najmanje 3–4 sata da se stegne.
Rezultat je sočan, mirisan i kremast kolač koji izgleda savršeno na svakoj trpezi!