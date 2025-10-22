Hrana i piće

S polica se povlači ovaj proizvod: U njemu se može nalaziti teški metal

9.0K  
Objavljeno prije 35 minuta

Proizvod nije u skladu s europskom uredbom o najvećim dopuštenim količinama određenih kontaminanata u hrani.

 Pixnio

Zbog moguće prisutnosti teškog metala olova, BIOVEGA d.o.o. Zagreb je iz predostrožnosti opozvala đumbir u prahu Lebensbaum 40g, izvijestio je u srijedu Državni inspektorat.

Riječ je isključivo o proizvodu đumbir u prahu Lebensbaum 40g, LOT broja L102516, s naznakom najbolje upotrijebiti do 31.12.2027., proizvođača Ulrich Walter GmbH, Diepholz, Njemačka, a koji u maloprodaju stavlja BIOVEGA.

Proizvod nije u skladu s europskom uredbom o najvećim dopuštenim količinama određenih kontaminanata u hrani, prenosi Novi.


Teme:

Facebook komentari

Izneseni komentari su privatna mišljenja autora i ne odražavaju stavove redakcije portala Haber.ba. Molimo autore komentara da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i vulgarnog izražavanja. Portal Haber.ba zadržava pravo da obriše komentar bez prethodne najave i objašnjenja - Više o Uslovima korištenja...
Na vrh