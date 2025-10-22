S polica se povlači ovaj proizvod: U njemu se može nalaziti teški metal

Zbog moguće prisutnosti teškog metala olova, BIOVEGA d.o.o. Zagreb je iz predostrožnosti opozvala đumbir u prahu Lebensbaum 40g, izvijestio je u srijedu Državni inspektorat.

Riječ je isključivo o proizvodu đumbir u prahu Lebensbaum 40g, LOT broja L102516, s naznakom najbolje upotrijebiti do 31.12.2027., proizvođača Ulrich Walter GmbH, Diepholz, Njemačka, a koji u maloprodaju stavlja BIOVEGA.

Proizvod nije u skladu s europskom uredbom o najvećim dopuštenim količinama određenih kontaminanata u hrani, prenosi Novi.

