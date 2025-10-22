Taste Atlas objavio listu 100 najboljih čokolada u svijetu: Prvo mjesto dijele čak tri zemlje

Čokolada je jedna od omiljenijih namirnica na svijetu, poznata po svom bogatom okusu i sposobnosti da pruži istinski gastronomski užitak.

Dobija se preradom kakaovih zrna, a dolazi u raznim oblicima od tamne i mliječne do bijele čokolade. Mnogi je konzumiraju kao poslasticu, ali i kao sastojak u brojnim slasticama i napicima.

Osim što zadovoljava nepce, čokolada često budi osjećaj sreće i opuštenosti. Bez obzira na dob, čokolada je desert kojem se rijetko ko može oduprijeti.

Prema izboru Taste Atlasa, najbolje čokolade možete probati u Belgiji, Francuskoj i Italiji jer su se na ovoj listi iz svake zemlje našlo po osam čokolada različitih brendova.

Drugo mjesto po broju najboljih čokolada zauzele su Sjedinjene Američke Države sa čokoladama sedam različitih brendova, dok je na trećem mjestu Švicarska sa šest različitih brendova čokolade.

Na listi su i zemlje poput Australije, Brazila, Kanade, Kine, Kolumbije, Danske, Njemačke, Gane, Mađarske, Indije, Japana, Nizozemske, Norveške, Perua, Švedske, Španije i brojnih drugih. Cijelu listu možete pogledati putem zvaničnih profila Taste Atlasa na Facebooku i Instagramu, prenosi Klix.

