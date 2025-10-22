Koji orašasti plod je najzdraviji: Bademi, orasi ili pistaći?

Orašasti plodovi su generalno bogatiji izvor masti od mnogih drugih namirnica, a vrlo lako možete da ih pridružite svakodnevnoj grupi namirnica koje jedete. Ako se pitanje koji orašasti plod je najbolji, uporedili smo bademe, orahe i pistaće.

Bademi

Bademi imaju najviše vlakana i sadrže najviše vitamina E, magnezijuma i kalcijuma po porciji. Takođe ćete dobiti zdravu dozu fosfora i kalijuma, koji pomažu proizvodnji energije i imunološkoj funkciji, piše Everyday Healht. Pored toga, bademi sadrže antioksidante.

Orasi

Na prvi pogled, orasi imaju manje proteina i vlakana i više kalorija od druge dve sorte, ali ono što ih posebno ističe je masna kiselina. Orasi su jedan od najboljih biljnih izvora omega-3 masnih kiselina, hranljive materije koja je povezana sa zdravljem srca i mozga. Redovna konzumacija oraha može pozitivno uticati na smanjenje stresa, poboljšati raspoloženje i povećati raznolikost crijevnog mikrobioma. Kao bonus, orasi imaju najmanje ugljenih hidrata od ove tri vrste orašastih plodova sa samo 2 g neto ugljenih hidrata po porciji.

Pistacije

Ako volite da uživate u više od šačice orašastih plodova, pistacije su možda pravi izbor za vas. U poređenju sa drugim orašastim plodovima, one imaju manje kalorija i masti i više nezasićenih masti, kalijuma i jedinjenja na bazi biljaka, prenosi Novi.

