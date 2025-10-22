Svaki dan pojedete kašiku meda? Evo što to radi vašem tijelu!

Med možete koristiti za zaslađivanje čaja ili kao prirodni dodatak raznim jelima, a mnogi ljudi svaki svakodnevno započinju dan s jednom žličicom ovog pčelinjeg proizvoda. Iako ga većina smatra zdravom alternativom šećeru, nutricionisti upozoravaju: ni med nije bez mana. “Med je prirodno sladak i ima blagi cvjetni okus koji jelu dodaje ugodnu slatkoću”, objašnjava za Parade dijetetičarka Michelle Routhenstein.

Uz to, sadrži niz vrijednih nutrijenata poput antioksidansa, aminokiselina i minerala u tragovima. U jednoj žlici meda prosječno se nalazi 65 kalorija, 17 g šećera, 0,6 g proteina te tragovi vitamina C, B-skupine, željeza, kalcija i magnezija.

Kao i svaka namirnica, med ima svoje dobre i loše strane. Evo što o njemu kažu registrirani dijetetičari:

1. Brz izvor energije: Med sadrži jednostavne šećere koje tijelo lako apsorbira. “To ga čini idealnim kada vam treba brzi energetski poticaj – primjerice prije treninga”, kaže dijetetičarka Amanda Sauceda.

2. Pomaže u unosu mikronutrijenata: Iako ne obiluje vitaminima, žlica meda može doprinijeti unosu kalcija, kalija i vitamina B. “Svaka mala količina hranjivih tvari ima utjecaj”, dodaje Sauceda.

3. Djeluje protuupalno: Med sadrži antioksidanse koji mogu pomoći u smanjenju upale i podržati zdravlje srca. Tamniji medovi imaju još veći udio antioksidansa.

4. Ubrzava zacjeljivanje rana: Zahvaljujući antimikrobnim svojstvima, med može pomoći u bržem zacjeljivanju rana i opeklina. Manuka med posebno se ističe u tome.

5. Jača imunitet: Antioksidansi i enzimi u medu mogu pomoći tijelu da se lakše obrani od bakterija i virusa.

6. Umiruje grlo i kašalj: Njegova gusta tekstura oblaže sluznicu i ublažava grlobolju, pa je idealan kućni lijek za prehlade.

7. Štiti srce: Med može doprinijeti boljoj cirkulaciji i zdravlju krvnih žila, zahvaljujući spojevima poput flavonoida i fenolnih kiselina.

8. Pomaže crijevima: Prirodni prebiotici u medu potiču rast dobrih bakterija u probavnom sustavu i podržavaju ravnotežu crijevne flore.

Postoje li rizici?

Nažalost – da. Iako je prirodan, med je i dalje šećer. Može uzrokovati nagli porast razine glukoze, što povećava rizik od predijabetesa, debljanja i energetskih padova. Također, med nije siguran za dojenčad mlađu od godinu dana, jer može sadržavati bakterijske spore opasne za njihov nerazvijen probavni sustav. Osobe s alergijom na pelud ili pčelinje proizvode također bi trebale biti oprezne.

Koliko meda je previše?

Prema preporukama, 1–2 kašike meda dnevno su prihvatljive za zdrave osobe, ako inače ne konzumiraju puno dodanog šećera. Američko udruženje za srce savjetuje ograničenje unosa šećera na 6 žličica dnevno za žene i 9 žličica za muškarce – a med se u to računa.

Kako uživati u medu – na zdrav način

Nutricionisti predlažu nekoliko jednostavnih i ukusnih ideja:

Za doručak: dodajte malo meda u zobene pahuljice ili jogurt.

U čaj: kap meda sa svježim limunom pruža savršen završetak dugog dana.

Za večeru: prelijte pečeno povrće ili losos tankim slojem meda – dat će jelu savršenu karameliziranu notu.

Med je više od običnog zaslađivača – prirodan je, hranjiv i ljekovit. No, kao i kod svega slatkog, ključ je u umjerenosti. Žličica meda dnevno može biti dragocjen saveznik zdravlja – ali tek ako ne pretjerate, prenosi Novi.

