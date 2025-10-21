Hrana i piće

Savršeno pečeno kestenje: Trikovi za mekane i mirisne plodove jeseni

Objavljeno prije 39 minuta

Miris pečenih kestena neizostavan je znak da je jesen stigla. Ipak, iako se na prvi pogled čini jednostavnim, domaće pečenje kestena zna biti prava mala umjetnost.

Umjesto da ispadnu pretvrdi, presuhi ili da im se kora jedva skida, postoji nekoliko jednostavnih koraka koji će vam pomoći da dobijete savršeno pečeno kestenje – mekano, mirisno i lako za guljenje.

Prvi korak je priprema. Svaki kesten potrebno je zasjeći oštrim nožem po ravnijoj strani, kako tokom pečenja ne bi eksplodirao. Rernu zagrijte na 200 °C, a kestene rasporedite na pleh obložen papirom za pečenje, tako da je zasječeni dio okrenut prema gore. Pecite ih 20 do 30 minuta, zavisno od veličine, i povremeno protresite pleh kako bi se ravnomjerno ispekli.

Ako više volite tradicionalni način, upotrijebite tavu s rupicama i pecite kestene na srednje jakoj vatri oko 15 do 20 minuta, uz redovno protresanje. U posljednjim minutama pečenja možete ih prekriti kuhinjskom krpom – para koja se tada stvori omekšat će koru i olakšati guljenje,pišu Vijesti

Kestene možete peći i na žaru, što im daje poseban, dimljeni miris. Dovoljno je 10 do 15 minuta, uz stalno okretanje da se ravnomjerno ispeku. Nakon što su gotovi, odmah ih umotajte u kuhinjsku krpu i ostavite 5 do 10 minuta – para će učiniti svoje, a kora će se lako skidati.

Kestene je najbolje guliti dok su još topli, jer se hlađenjem ljuska ponovo stvrdne. Ako ih ne pojedete odmah, možete ih čuvati u frižideru jedan do dva dana, a prije posluživanja kratko ih zagrijte u rerni ili mikrotalasnoj – i ponovo će biti mekani, mirisni i neodoljivi, baš kao da su tek izašli iz pećnice.


