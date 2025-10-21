Savršeno pečeno kestenje: Trikovi za mekane i mirisne plodove jeseni

Umjesto da ispadnu pretvrdi, presuhi ili da im se kora jedva skida, postoji nekoliko jednostavnih koraka koji će vam pomoći da dobijete savršeno pečeno kestenje – mekano, mirisno i lako za guljenje.

Prvi korak je priprema. Svaki kesten potrebno je zasjeći oštrim nožem po ravnijoj strani, kako tokom pečenja ne bi eksplodirao. Rernu zagrijte na 200 °C, a kestene rasporedite na pleh obložen papirom za pečenje, tako da je zasječeni dio okrenut prema gore. Pecite ih 20 do 30 minuta, zavisno od veličine, i povremeno protresite pleh kako bi se ravnomjerno ispekli.

Ako više volite tradicionalni način, upotrijebite tavu s rupicama i pecite kestene na srednje jakoj vatri oko 15 do 20 minuta, uz redovno protresanje. U posljednjim minutama pečenja možete ih prekriti kuhinjskom krpom – para koja se tada stvori omekšat će koru i olakšati guljenje,pišu Vijesti

Kestene možete peći i na žaru, što im daje poseban, dimljeni miris. Dovoljno je 10 do 15 minuta, uz stalno okretanje da se ravnomjerno ispeku. Nakon što su gotovi, odmah ih umotajte u kuhinjsku krpu i ostavite 5 do 10 minuta – para će učiniti svoje, a kora će se lako skidati.

Kestene je najbolje guliti dok su još topli, jer se hlađenjem ljuska ponovo stvrdne. Ako ih ne pojedete odmah, možete ih čuvati u frižideru jedan do dva dana, a prije posluživanja kratko ih zagrijte u rerni ili mikrotalasnoj – i ponovo će biti mekani, mirisni i neodoljivi, baš kao da su tek izašli iz pećnice.

