Ovaj čaj je najbolji saveznik vašeg zdravlja

Zeleni čaj odavno je poznat kao napitak koji pomaže probavi, ublažava upalne procese i doprinosi dugovječnijem životu. Ipak, kada je riječ o zdravlju srca, ovaj napitak posebno se izdvaja. Zahvaljujući visokom sadržaju antioksidansa, zeleni čaj već decenijama privlači pažnju stručnjaka zbog pozitivnih učinaka na kardiovaskularni sistem.Efikasnost zelenog čaja

Ono što čini zeleni čaj posebno korisnim za srce jeste spoj poznat kao EGCG (epigalokatehin galat) – snažan antioksidans koji pomaže u smanjenju upalnih procesa u tijelu. Redovno konzumiranje zelenog čaja može doprinijeti:

– snižavanju nivoa LDL (“lošeg”) holesterola,

– povećanju HDL (“dobrog”) holesterola,

– regulisanju krvnog pritiska,

– boljoj funkciji krvnih sudova.

Zdravija zamjena

Ravnoteža između „dobrog“ i „lošeg“ holesterola važna je za zdravlje arterija, dok smanjenje oksidativnog stresa i upala štiti srce od ozbiljnih bolesti.

Istraživanja pokazuju da dnevni unos od dvije do četiri šoljice zelenog čaja može imati vidljive koristi za srce. Najbolji efekat postiže se kada se pije nezaslađen, kao zdravija zamjena za gazirane sokove, slatke napitke i kafu s dodacima.,piše Avaz

Zeleni čaj sadrži umjerenu količinu kofeina, što ga čini idealnim za lagani energetski poticaj tokom dana, bez naglih padova energije.

Facebook komentari