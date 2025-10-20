Ove namirnice je poželjno jesti u jeseni

Nakon lakših ljetnih obroka, sada se okrećemo toplijoj i konkretnijoj hrani – a sezonske namirnice su u ovo doba najukusnije, najzdravije i najpovoljnije.

Osim što su pune hranjivih sastojaka, često dolaze iz lokalnog uzgoja i manje su tretirane nego one izvan sezone.

Evo nekoliko jesenskih favorita.

Bundeva

Bundeva nije samo dekoracija za Halloween – to je prava nutritivna bomba. Bogata je beta-karotenom (koji tijelo pretvara u vitamin A), vlaknima i antioksidansima. Pomaže imunitetu, probavi i zdravlju kože. Također, niskokalorična je, pa je odličan izbor za one koji vode računa o liniji.

Možete je koristiti u juhama, rižotima, pireima, kolačima, pa čak i u smoothieju. Pečena s malo maslinovog ulja i timijana – pun pogodak.

Gljive

Iako su gljive dostupne tokom cijele godine, njihova prirodna sezona je sada, u jesen. Svježe su, mirisne i dolaze u raznim vrstama – vrganji, lisičarke, sunčanice… Osim što su ukusne, dobar su izvor proteina, vitamina B i D, te minerala poput selena i kalija.

Ako ih berete sami, važno je da ih dobro poznajete ili da to radi stručna osoba. Inače, sigurniji izbor su tržnice i provjerene trgovine. Gljive su odlične u varivima, rižotima ili kao prilog uz meso.

Kesten

Kuhani ili pečeni kesten često povezujemo sa šetnjom gradom u oktobru, ali zaslužuje i mjesto u vašoj kuhinji. Bogat je vlaknima, vitaminom C i složenim ugljikohidratima, što pruža dugotrajan osjećaj sitosti bez naglih skokova šećera u krvi.

Kestene možete koristiti u juhama, pireima, kao nadjev za meso ili u slasticama poput kesten-pirea i kolača. Kada ih pripremate kod kuće, obavezno ih zarežite prije pečenja da ne bi eksplodirali u pećnici.

Jabuka

Izreka „Jedna jabuka na dan tjera doktora van“ nije bez razloga. Jabuke su bogate vlaknima (posebno pektinom), vitaminom C i antioksidansima. Pomažu u regulaciji probave i razine kolesterola, a sezona domaćih jabuka traje upravo sada – što znači da su najukusnije i najpovoljnije.

Jedite ih svježe, u kompotu, zapečene s cimetom, u piti ili kao dodatak slanim jelima – na primjer, uz svinjetinu.

Kupus

Kupus je namirnica koju ili volite ili izbjegavate, ali vrijedi mu dati novu šansu. Sirov je odličan u salatama, kuhan u varivima, a kiseli kupus je prirodni probiotik. Bogat je vitaminima C, K i vlaknima, a niskokaloričan je i lako dostupan.

Jesen je idealno vrijeme za sarmu, zapečeni kupus ili svježu salatu uz pečeno meso. Osim toga, kiseli kupus jača imunitet i podržava zdravlje crijeva, što je posebno korisno u sezoni prehlada.

Cikla

Cikla je jedna od najzdravijih jesenskih namirnica, iako je mnogi izbjegavaju zbog specifičnog „zemljanog“ okusa. Međutim, ako se pravilno pripremi, može biti vrlo ukusna. Sadrži željezo, folnu kiselinu, antioksidanse i nitrate koji mogu pomoći u snižavanju krvnog pritiska.

Može se jesti sirova, pečena u rerni, u salatama, juhama ili kao sok. Ako je naribate i pomiješate sa hrenom i malo kiselog vrhnja, dobit ćete odličan dodatak mesnim jelima,pišu Vijesti

Mrkva

Mrkva je dostupna tokom cijele godine, ali u jesen je posebno svježa, slatka i domaća. Bogata je beta-karotenom (vitamin A), koji je dobar za vid, kožu i imunitet, a ima i nizak glikemijski indeks.

Može se dodavati gotovo svakom jelu – juhama, varivima, rižotima, salatama – a odlična je i kao sirovi zdravi međuobrok.

Pečena zajedno s drugim korjenastim povrćem i začinima čini ukusan, zasitan prilog.

Iskoristite jesen da se vratite toplim jelima i jednostavnim, sezonskim sastojcima.

Ne samo da ćete jesti ukusnije, nego ćete svom tijelu pružiti ono što mu prirodno treba u hladnijem dijelu godine.

Facebook komentari