Brzi kolač s puding kremom, medom i keksom – sočan i jeftin recept

Ako tražiš jednostavan i brz kolač koji je istovremeno sočan i ukusan, ovaj recept je prava stvar. Spoj mekanog kakao biskvita i kremaste puding kreme s medom i mljevenim keksom daje savršenu kombinaciju okusa koju obožavaju svi.
CIJELI RECEPT POGLEDAJTE U VIDEU ISPOD:
🍫 Sastojci
Biskvit:
2 jaja
100 g šećera
50 ml ulja
100 ml mlijeka
140 g brašna
1,5 kašika kakaa
1/2 kesice praška za pecivo
Krema:
1 l mlijeka
2 kesice pudinga od vanilije
3 kašike griza
100 g meda
100–150 g mljevenog keksa
—
🥣 Priprema
1. Biskvit:
Umuti jaja sa šećerom dok ne posvijetle.
Dodaj ulje i mlijeko, pa promiješaj.
Umiješaj prosijano brašno, kakao i prašak za pecivo.
Sipaj u pleh obložen papirom za pečenje i peci na 180°C oko 15–20 minuta. Provjeri čačkalicom.
Ohladi prije dodavanja kreme.
2. Krema:
U 200 ml mlijeka razmuti puding i griz.
Ostatak mlijeka (800 ml) zakuhaj.
Ulij smjesu pudinga i griza u vruće mlijeko uz stalno miješanje, kuhaj 2–3 minute dok se ne zgusne.
Skloni s vatre, umiješaj med, a zatim mljeveni keks.
Ohladi kremu dok ne bude mlaka i premaži preko biskvita.
—
✅ Savjeti
Provjeri biskvit čačkalicom – treba da izađe suha.
Dodaj med dok je puding još topao za ravnomjernu kremu.
Keks u kremi daje dodatnu gustoću i aromu.
Ohladi kolač prije rezanja da slojevi ostanu čvrsti.
Ovaj kolač je idealan za brzu užinu, desert za goste ili nedjeljni čaj – mekan, kremast i ukusan.