Brzi kolač s puding kremom, medom i keksom – sočan i jeftin recept

Ako tražiš jednostavan i brz kolač koji je istovremeno sočan i ukusan, ovaj recept je prava stvar. Spoj mekanog kakao biskvita i kremaste puding kreme s medom i mljevenim keksom daje savršenu kombinaciju okusa koju obožavaju svi.

CIJELI RECEPT POGLEDAJTE U VIDEU ISPOD:

🍫 Sastojci

Biskvit:

2 jaja

100 g šećera

50 ml ulja

100 ml mlijeka

140 g brašna

1,5 kašika kakaa

1/2 kesice praška za pecivo

Krema:

1 l mlijeka

2 kesice pudinga od vanilije

3 kašike griza

100 g meda

100–150 g mljevenog keksa

—

🥣 Priprema

1. Biskvit:

Umuti jaja sa šećerom dok ne posvijetle.

Dodaj ulje i mlijeko, pa promiješaj.

Umiješaj prosijano brašno, kakao i prašak za pecivo.

Sipaj u pleh obložen papirom za pečenje i peci na 180°C oko 15–20 minuta. Provjeri čačkalicom.

Ohladi prije dodavanja kreme.

2. Krema:

U 200 ml mlijeka razmuti puding i griz.

Ostatak mlijeka (800 ml) zakuhaj.

Ulij smjesu pudinga i griza u vruće mlijeko uz stalno miješanje, kuhaj 2–3 minute dok se ne zgusne.

Skloni s vatre, umiješaj med, a zatim mljeveni keks.

Ohladi kremu dok ne bude mlaka i premaži preko biskvita.

—

✅ Savjeti

Provjeri biskvit čačkalicom – treba da izađe suha.

Dodaj med dok je puding još topao za ravnomjernu kremu.

Keks u kremi daje dodatnu gustoću i aromu.

Ohladi kolač prije rezanja da slojevi ostanu čvrsti.

Ovaj kolač je idealan za brzu užinu, desert za goste ili nedjeljni čaj – mekan, kremast i ukusan.

Facebook komentari