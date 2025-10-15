Dodavanjem jedne vrste voća u vodu svaki dan može poboljšati hidrataciju i probavu

S tim u vezi, ljekar Saurabh Sethi podijelio je prednosti dodavanja jedne voćke u čašu vode svaki dan, za šta tvrdi da će pomoći u poboljšanju hidratacije i probave, kao i pružiti nekoliko drugih zdravstvenih prednosti.

“Ja sam ljekar za crijeva i evo nekoliko stvari koje vjerovatno niste znali o vodi s limunom”, naveo je Sethi.

Stručnjak je priznao da, iako je voda s limunom masovno isforsirana na društvenim mrežama jer mnogi lažno tvrde da čisti tijelo, što nije istina, ona se i dalje može pohvaliti impresivnim nizom zdravstvenih prednosti.

Sethi je prvi istaknuo da otprilike 75 posto odraslih pati od hronične dehidracije. Status hidratacije možete provjeriti pregledom mokraće. Trebala bi biti blijedožuta ili gotovo prozirna.

Druga brza procjena je test elastičnosti kože – jednostavno uštipnite kožu na ruci i ako se brzo vrati, vjerojatno ste dobro hidrirani, ali dugotrajno stajanje kože može ukazivati ​​na dehidraciju.

Kako bi se spriječila dehidracija, ključno je konzumirati dovoljno vode. National Health Service preporučuje pijenje šest do osam čaša vode dnevno, što je ekvivalentno otprilike 1,5 do 2,5 litre.

“Limun čini vodu privlačnijom, što pomaže probavi, energiji i koncentraciji”, naveo je.

Stručnjak je istaknuo da limun služi kao izvrstan prirodni izvor vitamina C, podržava imunološki sistem, pomaže u razvoju i zacjeljivanju tkiva te djeluje kao snažan antioksidans koji štiti stanice od oštećenja.

Jedan limun osigurava otprilike 35 mg vitamina C – otprilike 40 posto dnevne potrebe odrasle osobe. To također poboljšava apsorpciju željeza, a istovremeno potiče zdravu kožu i stvaranje kolagena.

Kao što je već spomenuto, uključivanje limuna u vašu dnevnu rutinu hidratacije može poboljšati cjelokupno zdravlje probavnog sistema, posebno kod osoba s nedovoljnom želučanom kiselinom.

Ispijanje tople vode s limunom često u kombinaciji s medom je dobro kada se borite s prehladom ili se osjećate loše.

Međutim, ljekar Sethi je naveo da vitamin C počine propadati na temperaturama iznad 70 stepeni što ga čini manje korisnim nego kada se konzumira hladan. Zato potiče ljude da malo ohlade vruću vodu prije dodavanja limuna, jer će to imati blagotvorniji učinak na tijelo.

Iako se čini kao briljantna ideja svakodnevno dodavati limun u vodu, ljekar Sethi je također upozorio one koji već pate od refluksa kiseline. Zbog toga savjetuje ljudima da izbjegavaju pijenje na prazan želudac ako počnu primjećivati ​​simptome nadutosti ili peckanja.

Limunov sok je također vrlo kiseo, što znači da je ključno paziti na zube prilikom konzumiranja. Ljekar Sethi predlaže da ga pijete kroz slamku i isperete usta običnom vodom nakon limunove vode kako biste održali zdravlje zubne cakline, prenosi KLix.

