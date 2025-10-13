Voda i sol nisu dovoljni: Uvijek dodajte ovaj sastojak kuhanom krompiru i bit će fantastičnog okusa

U čemu je tajna savršeno kuhanog krompira?

SIrće je proizvod koji uvijek imamo pri ruci – bilo da je riječ o bijelom ili vinskom – i ne bi smio nedostajati u kuhinjskom ormariću. Odličan je kao ekološko i učinkovito sredstvo za čišćenje, koristi se i u kozmetici, ali može biti i vrlo koristan u pripremi krompira, piše nova.rs.

Bijeli krompir sadrži više škroba, pa je zbog svoje brašnaste teksture idealan za pripremu ukusnog pire-krompira. S druge strane, čvršći krompir (voskaste teksture) savršen je za prženje ili pečenje. Sve što trebate učiniti jest kuhati krompir oko 30 minuta, a nakon 15 minuta dodati sol i malo sirćeta.

Sirće pomaže da se na vanjskoj strani krompira formira tanka korica koja mu pomaže zadržati oblik. Koje god sirće upotrijebite, poslužit će svrsi. Ipak, nemojte pretjerivati – previše sirćeta može dati gorak okus krompiru. Dovoljna je jedna kašikica na četiri ili pet krompira. Kiselina iz sirćeta spriječit će razgradnju pektina u krompiru, pa se on ne raspada tokom kuhanja. Umjesto sirćeta možete koristiti i limunov sok.

Zahvaljujući ovom jednostavnom triku, krompir dobiva izraženiji, puniji i neodoljivo ukusan okus.

