Jedite 6 suhih šljiva dnevno, tijelo će vam biti zahvalno. Evo šta se tada događa u organizmu

Evo šta se dešava s vašim tijelom ako ih jedete redovno:

Dobre su za krv

Nedostatak željeza u tijelu može dovesti do anemije, što uzrokuje umor, probleme sa srcem i plućima, pa čak i komplikacije u trudnoći. Suhe šljive su odličan izvor željeza, pa pomažu u sprečavanju tih zdravstvenih problema.

Poboljšavaju probavu

Suhe šljive su prepune vlakana, jedna šolja bez koštica sadrži čak 12 grama rastvorljivih vlakana i prirodni laksativ sorbitol, što pomaže u pravilnom radu crijeva. Preporučuje se pojesti najmanje šest suhih šljiva dnevno za bolju probavu.

Jačaju tijelo i organe

U 100 grama suvih šljiva ima čak 732 mg kalija, minerala ključnog za pravilno funkcionisanje mišića, kostiju i nervnog sistema. Kalij smanjuje rizik od moždanog udara i pomaže u održavanju zdravog krvnog pritiska.

Regulišu odlazak u toalet

Ako patite od zatvora, suhe šljive mogu pomoći. Isprobajte ovu mješavinu:

1 šolja soka od jabuke

1 šolja ovsenih pahuljica

¾ šolje suhih šljiva

Pomiješajte i rastvorite 1–2 kašike smjese u čaši vode (oko 240 ml), pa popijte prije spavanja. Već sljedećeg dana osjetit ćete olakšanje, prenosi Raport.

Jačaju kosti

Kod osoba sklonih osteoporozi, naročito kod žena, redovna konzumacija suhih šljiva može značajno smanjiti rizik od gubitka koštane mase.

Regulišu krvni pritisak

Kombinacija suhih šljiva i suhog grožđa može pomoći u smanjenju visokog krvnog pritiska, čuvajući srce i krvne sudove.

Pomažu u mršavljenju

Zahvaljujući vlaknima, suhe šljive produžavaju osjećaj sitosti i pomažu u kontroli tjelesne težine. U istraživanju provedenom na grupi gojaznih žena, one koje su u ishranu uključile suhe šljive izgubile su u prosjeku 4,4 kg za 12 sedmica.

Kako ih jesti i koliko?

Preporučena dnevna doza: 4–6 suhih šljiva dnevno.

Način konzumacije: jedite ih samostalno, dodajte u ovsenu kašu, smoothie, salate ili zdrave kolače.

Napomena: Pretjerana konzumacija može izazvati nadutost ili dijareju zbog visokog sadržaja vlakana i sorbitola.

Ko treba biti oprezan?

