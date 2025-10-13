KOLAČ S GRIZOM, ORASIMA I KARAMEL PRELJEVOM

Jednostavan, brz i preukusan kolač koji se topi u ustima!

Sastoji se od mekanog biskvita, kremaste griz-kakao kreme i laganog karamelnog preljeva bez pavlake, bez putera i bez pudinga.

Savršen desert kad želiš nešto slatko i jednostavno.

Sastojci

Biskvit:

2 jaja

100 g šećera

80 ml ulja

100 ml mlijeka

140 g brašna

1 mala kašika praška za pecivo

Krema:

1 l mlijeka

200 g griza

200 g šećera

2 kašike kakaa

100 g mljevenih oraha

Karamel preljev:

100 g šećera

100 ml tople vode

2 supene kašike kukuruznog skroba

još 100 ml tople vode (za razrjeđivanje skroba)

Priprema

Biskvit:

Umuti jaja i šećer, dodaj ulje i mlijeko, zatim brašno i prašak za pecivo.

Izlij u pleh (30×20 cm) i peci na 180°C oko 12–15 minuta.

Kad se ohladi, malo ga nakvasi mlijekom.

Krema:

U ključalo mlijeko dodaj šećer, kakao i griz, pa kuhaj dok se ne zgusne.

Dodaj orahe.

Vruću kremu nanesi na biskvit i poravnaj.

Karamel preljev:

Otopi šećer na laganoj vatri dok ne dobije zlatnu boju.

Dodaj 100 ml tople vode i pusti da se krčka 2–3 minute.

U posebnoj posudi razmuti 2 kašike skroba s 100 ml tople vode, pa to ulij u karamel.

Miješaj dok se ne zgusne, pa vruće prelij preko kreme.

Hlađenje:

Ostavi da se kolač potpuno ohladi i stegne u frižideru nekoliko sati.

Savjet:

Možeš dodati malo sjeckanih oraha u karamel preljev ako želiš da ima hrskavi završni sloj.

