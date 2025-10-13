KOLAČ S GRIZOM, ORASIMA I KARAMEL PRELJEVOM

Jednostavan, brz i preukusan kolač koji se topi u ustima!
Sastoji se od mekanog biskvita, kremaste griz-kakao kreme i laganog karamelnog preljeva bez pavlake, bez putera i bez pudinga.
Savršen desert kad želiš nešto slatko i jednostavno.
Sastojci
Biskvit:
2 jaja
100 g šećera
80 ml ulja
100 ml mlijeka
140 g brašna
1 mala kašika praška za pecivo
Krema:
1 l mlijeka
200 g griza
200 g šećera
2 kašike kakaa
100 g mljevenih oraha
Karamel preljev:
100 g šećera
100 ml tople vode
2 supene kašike kukuruznog skroba
još 100 ml tople vode (za razrjeđivanje skroba)
Priprema
Biskvit:
Umuti jaja i šećer, dodaj ulje i mlijeko, zatim brašno i prašak za pecivo.
Izlij u pleh (30×20 cm) i peci na 180°C oko 12–15 minuta.
Kad se ohladi, malo ga nakvasi mlijekom.
Krema:
U ključalo mlijeko dodaj šećer, kakao i griz, pa kuhaj dok se ne zgusne.
Dodaj orahe.
Vruću kremu nanesi na biskvit i poravnaj.
Karamel preljev:
Otopi šećer na laganoj vatri dok ne dobije zlatnu boju.
Dodaj 100 ml tople vode i pusti da se krčka 2–3 minute.
U posebnoj posudi razmuti 2 kašike skroba s 100 ml tople vode, pa to ulij u karamel.
Miješaj dok se ne zgusne, pa vruće prelij preko kreme.
Hlađenje:
Ostavi da se kolač potpuno ohladi i stegne u frižideru nekoliko sati.
Savjet:
Možeš dodati malo sjeckanih oraha u karamel preljev ako želiš da ima hrskavi završni sloj.