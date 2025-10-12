Mandarine čine čuda za tijelo: Ljekari otkrivaju zašto ih trebate jesti svaki dan

Mandarine su bogate vitaminima A, B i C, vlaknima i mineralima koji jačaju imunitet, poboljšavaju probavu i snižavaju krvni tlak.Mandarine nisu samo omiljena zimska poslastica, već i prava riznica vitamina i minerala koji povoljno djeluju na cijeli organizam.

Ovo sočno citrusno voće ima malo kalorija, a obiluje hranjivim tvarima koje jačaju imunitet, poboljšavaju probavu i štite zdravlje srca.

Stručnjaci ističu da mandarine sadrže vitamine A, B i posebno visoku razinu vitamina C, moćnog antioksidansa koji neutralizira slobodne radikale, štiti od infekcija, ublažava grčeve i povraćanje te doprinosi zdravlju kože.

Osim toga, bogate su karotenoidima poput beta-karotena, luteina i zeaksantina, koji čuvaju vid i jačaju imunitet.

Mandarine su i odličan izvor vlakana, netopiva vlakna pomažu radu probave i uklanjanju toksina, dok topiva vlakna pomažu u regulaciji holesterola i razine šećera u krvi.

U njihovom sastavu nalaze se i minerali poput kalcija, fosfora i magnezija koji jačaju kosti i pomažu u prevenciji osteoporoze.

Mandarine također prirodno proizvode sinefrin, tvar koja djeluje kao dekongestiv, ali i smanjuje stvaranje holesterola u tijelu.

Zahvaljujući visokom udjelu kalija, mandarine pridonose snižavanju krvnog tlaka i potiču dobar protok krvi, čime doprinose zdravlju srca i krvnih žila.

Ukusne, mirisne i zdrave, mandarine su jednostavan način da u zimskim mjesecima unesete više vitamina i zaštitite svoj organizam,

