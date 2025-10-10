Kolač s kremom od griza – jednostavan, mekan i kremast

Ako voliš jednostavne, a izuzetno ukusne kolače, ovaj recept će ti se sigurno dopasti. Biskvit je mekan, sočan i lagano natopljen mlijekom, a krema od griza savršeno pjenasta i nježna. Sve zajedno čini savršen desert koji se pravi od osnovnih sastojaka koje skoro uvijek imamo u kući.
🍫 Sastojci
Za biskvit:
3 jaja
70–80 g šećera
140 g brašna
50 ml ulja
100–120 ml mlijeka
1 kašičica praška za pecivo
Za kremu:
1 l mlijeka
200 g šećera
200 g griza
50 g maslaca
2 kesice šlaga (prah, ne umutiti posebno)
👩🍳 Priprema
1. Biskvit
Umuti jaja sa šećerom dok smjesa ne postane pjenasta i svijetla. Dodaj ulje i mlijeko pa kratko izmiješaj.
Zatim dodaj prosijano brašno pomiješano s praškom za pecivo i sjedini lagano, da smjesa ostane prozračna.
Izlij u podmazan pleh i peci 25–30 minuta na 180°C, dok čačkalica ne izađe suha.
Po želji, ohlađeni biskvit možeš preliti s malo mlijeka da bude mekši.
2. Krema
U šerpi zakuhaj mlijeko i šećer. Postepeno dodaj griz, uz stalno miješanje, dok se ne zgusne.
Kad se skine s vatre, dodaj maslac i promiješaj da se otopi.
Kada se krema malo prohladi (da je još topla, ali ne vruća), dodaj dvije kesice šlaga u prahu i sve izmiksaj mikserom. Dobit ćeš laganu, pjenastu kremu.
3. Slaganje
Prelij kremu preko ohlađenog biskvita, poravnaj i po želji pospi kakaom, čokoladom ili orasima.
Ohladi najmanje 2 sata u frižideru – tada se sve lijepo spoji i kolač bude savršeno mekan i kremast.
💛 Savjet
Ako voliš mekšu kremu, smanji količinu griza na 150–170 g.
Ako želiš da kolač bude čvršći i lakše se reže, koristi punih 200 g.
🍰 Ukupni dojam
Ovo je onaj tip kolača koji se pravi “usput”, bez puno prljavog posuđa, a svi ga obožavaju. Lagano sladak, nježan i kremast – baš kao kolači kakve su pravile naše mame.