Kolač s kremom od griza – jednostavan, mekan i kremast

Ako voliš jednostavne, a izuzetno ukusne kolače, ovaj recept će ti se sigurno dopasti. Biskvit je mekan, sočan i lagano natopljen mlijekom, a krema od griza savršeno pjenasta i nježna. Sve zajedno čini savršen desert koji se pravi od osnovnih sastojaka koje skoro uvijek imamo u kući.

🍫 Sastojci

Za biskvit:

3 jaja

70–80 g šećera

140 g brašna

50 ml ulja

100–120 ml mlijeka

1 kašičica praška za pecivo



Za kremu:

1 l mlijeka

200 g šećera

200 g griza

50 g maslaca

2 kesice šlaga (prah, ne umutiti posebno)

👩‍🍳 Priprema

1. Biskvit

Umuti jaja sa šećerom dok smjesa ne postane pjenasta i svijetla. Dodaj ulje i mlijeko pa kratko izmiješaj.

Zatim dodaj prosijano brašno pomiješano s praškom za pecivo i sjedini lagano, da smjesa ostane prozračna.

Izlij u podmazan pleh i peci 25–30 minuta na 180°C, dok čačkalica ne izađe suha.

Po želji, ohlađeni biskvit možeš preliti s malo mlijeka da bude mekši.

2. Krema

U šerpi zakuhaj mlijeko i šećer. Postepeno dodaj griz, uz stalno miješanje, dok se ne zgusne.

Kad se skine s vatre, dodaj maslac i promiješaj da se otopi.

Kada se krema malo prohladi (da je još topla, ali ne vruća), dodaj dvije kesice šlaga u prahu i sve izmiksaj mikserom. Dobit ćeš laganu, pjenastu kremu.

3. Slaganje

Prelij kremu preko ohlađenog biskvita, poravnaj i po želji pospi kakaom, čokoladom ili orasima.

Ohladi najmanje 2 sata u frižideru – tada se sve lijepo spoji i kolač bude savršeno mekan i kremast.

💛 Savjet

Ako voliš mekšu kremu, smanji količinu griza na 150–170 g.

Ako želiš da kolač bude čvršći i lakše se reže, koristi punih 200 g.

🍰 Ukupni dojam

Ovo je onaj tip kolača koji se pravi “usput”, bez puno prljavog posuđa, a svi ga obožavaju. Lagano sladak, nježan i kremast – baš kao kolači kakve su pravile naše mame.

