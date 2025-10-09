Hrana i piće

Pije se pred spavanje: Ovaj čaj pomaže kod nesanice, briše nervozu i napetost

Objavljeno prije 5 minuta

Kada ste napeti, pod stresom ili nervozni, probajte da se nakon napornog dana opustite uz šolju zdravog i prirodnog napitka. Riječ je o čaju od matičnjaka!

Istraživanja pokazuju da matičnjak može da umanji stres i anksioznost, a pomaže i kod nesanice. Biljka sadrži gama-aminobuternu kiselinu (GABA) koja utječe na mozak i podstiče smanjenje stresa. Čaj od matičnjaka može pomoći i da smanjite nepovoljno raspoloženje, poboljšate dobru energiju, a čak pozitivno utiče i na seksualnu želju.

Osim što uklanja nervozu, matičnjak ima i antimikrobna svojstva i smanjuje rizik od infekcije. Prepun je antioksidanata koji su neophodni za zaštitu tijela od “štete”.

Međutim, u svrhu detoksikacije preporučuje se upotreba svježih listova matičnjaka jer se kuhanjem smanjuje nivo antioksidanata. Iskustva pokazuju da matičnjak može pomoći i kod gorušice. Važno je napomenuti da s matičnjakom ne treba pretjerivati, jer može izazvati kontraefekat i pojačati anskioznost kada se uzima u velikim količinama.
Kako napraviti čaj od matičnjaka?

Supenu kašiku matičnjaka prelijte sa 200ml vrele vode i ostavite da odstoji 10 minuta. Procijedite čaj i uživajte u napitku. Matičnjak ima blag i prijatan ukus, a za dodatni užitak možete ga zasladiti s malo meda.


