Novo istraživanje tvrdi da je ovo najbolja namirnica koju možete jesti nakon treninga

U studiji objavljenoj u časopisu Nutrients kanadski istraživači pratili su trening kod 30 zdravih, mladih odraslih muškaraca i analizirali njihove grickalice nakon treninga koje su sadržavale ugljikohidrate i grčki jogurt.

Istraživači su otkrili da dodavanje grčkog jogurta u prehranu snižava određene markere upale učinkovitije nego sami ugljikohidrati. Studija sugerira da grčki jogurt nakon treninga ne samo da podržava rast mišića, već može pomoći i u regulaciji upale, prenosi Klix.

Upala je normalna reakcija na trening snage, kada mišićna vlakna razvijaju male pukotine. To se javlja kroz bol, ukočenost i oticanje.

Certificirana klinička nutricionistica Autumn Bates izjavila je za Fox News Digital da grčki jogurt zbog sadržaja proteina predstavlja idealnu užinu nakon treninga.

“Protein je primarni nutrijent potreban za oporavak od treninga. Grčki jogurt je bogat aminokiselinom leucinom, koja je potrebna za optimalnu obnovu i oporavak mišića. Ugljikohidrati mogu pomoći u zamjeni mišićnog glikogena, ali ne osiguravaju gradivne blokove potrebne za oporavak mišića, aminokiseline”, navela je.

Da biste iskoristili sve prednosti ovog jela, rekla je da kupujete samo običan, nezaslađen i idealno punomasni grčki jogurt.

“Utvrđeno je da punomasne verzije pružaju veći osjećaj sitosti od niskomastinskih, što znači da je manja vjerovatnoća da ćete grickati između obroka”, napomenuo je Bates.

Osim toga, punomasni mliječni proizvodi imaju znatno više vitamina K2, koji je neophodan nutrijent za zdravlje kostiju, srca i zuba. Budući da je vitamin K2 vitamin rastvorljiv u mastima, većinu ga uklanjate kada se odlučite za mliječne proizvode s niskim udjelom masti.

Također, konzumiranje druge protuupalne hrane poput masne ribe, sirovih orašastih plodova i sjemenki, bobičastog voća, lisnatog povrća i zdravih masti, poput maslinovog ulja, uz smanjenje prerađene hrane, trans masti, rafiniranih šećera i izbjegavanje alkohola i pušenja također može pomoći u smanjenju upale u našem tijelu.

Uzimanje visokokvalitetnih dodataka prehrani poput omega-3 masnih kiselina, kurkumina i određenih vitamina, poput vitamina D, može pomoći u smanjenju upale.

Facebook komentari