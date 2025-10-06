Nećete vjerovati koliko je ovaj kolač kremast i mekan!

Ako voliš jednostavne, a bogate kolače s aromom čokolade i kafe, ovaj recept će te oduševiti! Priprema je brza i laka, a rezultat je sočan i kremast kolač koji se topi u ustima.

Biskvit

Sastojci:

2 jaja

50 g šećera

140 g brašna

2 supene kašike ulja

100 ml mlijeka

50 g mljevenih badema

1 kašičica praška za pecivo

Priprema: Umuti jaja sa šećerom dok smjesa ne postane pjenasta. Dodaj ulje i mlijeko, pa postepeno umiješaj brašno, prašak za pecivo i bademe. Smjesu izlij u pleh obložen papirom za pečenje i peci na 180°C oko 20 minuta, dok blago ne porumeni.



Krema

Sastojci:

2 kesice čokoladnog pudinga

1 l mlijeka

3 supene kašike griza

50 g mljevenih badema

100 g čokolade

1 kašika instant kafe

Priprema: Skuhaj puding i griz u mlijeku uz stalno miješanje. Dok je još topao, dodaj kafu, čokoladu i bademe, pa miješaj dok se sve ne sjedini u glatku, gustu kremu. Ohladi kremu i zatim je ravnomjerno rasporedi preko biskvita.

Bijela glazura

Sastojci:

300 ml mlijeka

3 supene kašike brašna

100 g šećera u prahu

Priprema: Zagrij mlijeko i postepeno dodaj brašno i šećer u prahu. Miješaj dok se ne zgusne i dok ne dobiješ glatku smjesu. Prelij preko ohlađenog kolača i poravnaj.

Dekoracija i posluživanje

Na vrh pospi sjeckane bademe i kokosovo brašno.

Kolač ohladi najmanje 2–3 sata u frižideru prije serviranja.

Rezultat je savršeno kremast desert s bogatim slojevima čokolade, badema i blage arome kafe — idealan uz šoljicu omiljenog napitka. ☕🍰

