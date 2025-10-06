Nećete vjerovati koliko je ovaj kolač kremast i mekan!

Ako voliš jednostavne, a bogate kolače s aromom čokolade i kafe, ovaj recept će te oduševiti! Priprema je brza i laka, a rezultat je sočan i kremast kolač koji se topi u ustima.
Biskvit
Sastojci:
2 jaja
50 g šećera
140 g brašna
2 supene kašike ulja
100 ml mlijeka
50 g mljevenih badema
1 kašičica praška za pecivo
Priprema: Umuti jaja sa šećerom dok smjesa ne postane pjenasta. Dodaj ulje i mlijeko, pa postepeno umiješaj brašno, prašak za pecivo i bademe. Smjesu izlij u pleh obložen papirom za pečenje i peci na 180°C oko 20 minuta, dok blago ne porumeni.
CIJELI RECEPT POGLEDAJTE U VIDEU ISPOD:
Krema
Sastojci:
2 kesice čokoladnog pudinga
1 l mlijeka
3 supene kašike griza
50 g mljevenih badema
100 g čokolade
1 kašika instant kafe
Priprema: Skuhaj puding i griz u mlijeku uz stalno miješanje. Dok je još topao, dodaj kafu, čokoladu i bademe, pa miješaj dok se sve ne sjedini u glatku, gustu kremu. Ohladi kremu i zatim je ravnomjerno rasporedi preko biskvita.
Bijela glazura
Sastojci:
300 ml mlijeka
3 supene kašike brašna
100 g šećera u prahu
Priprema: Zagrij mlijeko i postepeno dodaj brašno i šećer u prahu. Miješaj dok se ne zgusne i dok ne dobiješ glatku smjesu. Prelij preko ohlađenog kolača i poravnaj.
Dekoracija i posluživanje
Na vrh pospi sjeckane bademe i kokosovo brašno.
Kolač ohladi najmanje 2–3 sata u frižideru prije serviranja.
Rezultat je savršeno kremast desert s bogatim slojevima čokolade, badema i blage arome kafe — idealan uz šoljicu omiljenog napitka. ☕🍰