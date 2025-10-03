Znate li zašto su kruške dobre za zdravlje?

Iako su jabuke često prvi izbor kad pomislimo na zdravi međuobrok, upravo kruške imaju nekoliko prednosti koje ih izdvajaju.

Najvažnija razlika između krušaka i jabuka jest u količini vlakana.

Kruške sadrže više vlakana od jabuka, a to znači da dulje zadržavaju osjećaj sitosti, pomažu probavi te povoljno djeluju na regulaciju holesterola.

Još jedna velika prednost krušaka je njihov nizak glihemijski indeks. To znači da se šećeri iz kruške polako otpuštaju u krvotok, što sprječava nagle skokove i padove energije. Upravo zato su kruške odličan izbor za sve koji žele održavati stabilnu razinu šećera u krvi, a osobito za osobe koje paze na prehranu zbog dijabetesa ili mršavljenja.

Osim toga, kruške su iznimno blage i hipoalergene, pa se često nalaze na prvom mjestu kada se djeci uvodi voće u prehranu. Njihova nježna tekstura i prirodna slatkoća čine ih savršenim izborom za najmlađe. Također, s obzirom na to da su sastavljene od više od 80 posto vode, odlične su i za hidrataciju organizma, piše Zadovoljna.

Kruške su bogate vitaminom C i bakrom, koji su važni za jačanje imuniteta i stvaranje kolagena, ali i kalijem koji regulira krvni tlak. Redovita konzumacija krušaka tako doprinosi zdravlju kože, kostiju i cijelog organizma. Njihova antioksidativna svojstva dodatno štite stanice od oštećenja i usporavaju procese starenja.

