Ovaj hljeb se smatra najzdravijim: Dijetetičari ga preporučuju

Danas je izbor veliki, pa se postavlja pitanje: kako znati koji je hljeb najbolji za zdravlje? Da bi pomogli u toj dilemi, troje registrovanih dijetetičara podelilo je svoje mišljenje za portal Health.com.

Šta čini hljeb zdravim?

Prema mišljenju stručnjaka, hljeb se smatra zdravim ako ispunjava nekoliko ključnih uslova. Prije svega, trebalo bi da bude bogat vitaminima i mineralima koji doprinose opštem zdravlju organizma. Takođe, važno je da sadrži dovoljnu količinu prehrambenih vlakana jer ona podstiču varenje i pomažu da duže ostanemo siti.

Pored toga, zdrav hljeb treba da sadrži i dovoljno proteina koji su važni za zdravlje mišića, kostiju i kože. Najbolji izbor je hljeb napravljen od cjelovitih žitarica, bez rafinisanog brašna, jer upravo cijelo zrno sadrži sve j– mekinje, klicu i endosperm – u kojima se nalaze najvrednije hranljive materije. Na kraju, važno je i da hljeb ne sadrži dodat šećer, ili da ga ima u što manjim količinama, jer pretjeran unos šećera može povećati rizik od raznih hroničnih bolesti, prenosi Novi.

Šta preporučuju dijetetičari?

Sva tri stručnjaka kažu jedno – najbolji izbor je 100 odsto integralni hljeb. On je prirodno bogat vlaknima, vitaminima B grupe, gvožđem, magnezijumom i selenom, a sadrži i više proteina od bijelog hljeba.

“Za razliku od bijelog hljeba, integralni hljeb zadržava sve djelove zrna. To znači da tijelu daje punu vrijednost koju žitarica prirodno nudi”, objašnjava Lena Beal iz Akademije za ishranu i dijetetiku.

Zašto je proklijali hljeb još bolji?

Dijetetičarka Grejs Deroča posebno ističe proklijali integralni hljeb. To je hljeb koji se pravi od zrna koja su prethodno proklijala, što povećava njihovu hranljivu vrijednost.

“Klijanje poboljšava svarljivost, povećava sadržaj proteina i pomaže u boljoj apsorpciji hranljivih materija poput vitamina B i gvožđa”, kaže Deroča.

Dodaje i da proklijali hljeb može imati blaži uticaj na nivo šećera u krvi, što je korisno osobama koje paze na glikemijski indeks hrane. Sa njom je saglasna i nutricionistkinja Samanta Kaseti, koja ističe da klijanje olakšava varenje i još više povećava hranljivu vrijednost hljeba.

Dakle, ako tražite najzdraviji hljeb, stručnjaci preporučuju da birate 100 odsto integralni hljeb, a ako imate priliku, odlučite se za proklijali integralni hljeb. On sadrži više hranljivih materija, lakše se vari i može imati bolji uticaj na nivo šećera u krvi.

Uravnotežena ishrana ne znači izbacivanje hljeba, već pametan izbor njegove vrste, prenosi Dan.

Facebook komentari