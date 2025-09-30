Najjednostavniji recept za kiseljenje krastavaca

Osim što obiluju mineralima, vlaknima, proteinima te vitaminima B12, B6, A i C, kiseli krastavci sadrže vrlo malo masnoće i zato su idealni za pripremu kod kuće.

Na šta treba paziti u kiseljenju krastavaca

Treba pripaziti kakve krastavce berete ili kupujete s ciljem kiseljenja. Naime, treba razlikovati salatni krastavac i krastavac koji ćete koristiti za kiseljenje. Salatni krastavci mnogo su deblji i veći u odnosu na one koji se koriste za kiseljenje, a to je sorta kornišona koja može narasti najviše do 12 centimetara.

Prije nego što krenete na sam proces kiseljenja, potrebno je obaviti pripremne radnje, a one uključuju čišćenje krastavaca i sterilizaciju tegli u koje ćete ih smjestiti.

Prije svega, dobro operite krastavce pod mlazom vode. Ostane li na njima bilo koji trag nečistoće, uzrokovat će kvarenje kasnije.

Jednako je važno i temeljito oprati tegle i poklopac te ih nakon toga još i sterilizirati. Najjednostavniji način za to je da ih stavite na desetak minuta u rernu, okrenute otvorenom stranom prema dolje, i to na 100 °C – 150 °C.

Kako ukiseliti krastavce?

Nakon što su te dvije radnje riješene, možete krenuti na sam recept pripreme krastavaca za kiseljenje. Svako ko se već okušao u tome ima neki svoj recept, a i svako domaćinstvo krije neke nanine recepte. U nastavku donosimo temeljni recept, a prema potrebi ga možete mijenjati, pa čak i dodavati začine. Navedena količina dovoljna je za približno šest tegli.

Sastojci:

2 kg krastavaca (ovisno o veličini)

1,5 l vode

3 dcl alkoholnog sirćeta

100 g šećera

5 kašika soli

malo svježeg ili sušenog kopra

Priprema:

U loncu prokuhajte vodu, sirće, so i šećer.

Dok se mješavina kuha, poslažite očišćene krastavce u sterilizirane tegle, pazeći pritom da budu gusto poslagani, ali ne i previše stisnuti. Sama veličina krastavaca odredit će način i količinu u pojedinoj tegli.

Nakon što pripremljena mješavina zavre, prelijte je po krastavcima, pazeći da budu u potpunosti prekriveni. Na kraju dodajte svježi ili sušeni kopar.

Tegle lagano prekrijte celofanom ili tanjirićima za kafu, nikako ih nemojte hermetički zatvarati. Neka odstoje barem 24 sata.

Nakon toga ih možete konzumirati ili hermetički zatvoriti te pospremiti za zimnicu, prenosi Avaz.

Facebook komentari