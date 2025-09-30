Nećete vjerovati koliko je brz i ukusan ovaj kolač!

Ako volite kremaste kolače koji se brzo spremaju, a izgledaju kao iz slastičarne, ovaj recept će vas oduševiti. Mekani biskvit, bogata krema od vanile i griza sa lješnjacima te čokoladna glazura čine savršenu kombinaciju ukusa.
Sastojci
Za biskvit:
2 jaja
140 g brašna
100 g šećera
50 ml ulja
100 ml mlijeka
1 prašak za pecivo
PRIPREMU CIJELOG RECEPT POGLEDAJTE U VIDEU ISPOD:
Za kremu:
1 l mlijeka
2 kesice pudinga od vanile
100 g griza
150 g šećera
10 g vanilin šećera
50 g pečenih i mljevenih lješnjaka
50 g maslaca
Za glazuru:
300 ml mlijeka
3 kašike gustog brašna (škrobnog)
1 supena kašika kakao praha
3 supene kašike šećera
50 g mljevenih lješnjaka
Priprema
Biskvit
Umutite jaja sa šećerom dok ne zapjene.
Dodajte ulje i mlijeko, zatim brašno s praškom za pecivo.
Sipajte smjesu u pleh s papirom za pečenje i pecite na 180°C oko 20 minuta.
Krema
U 800 ml mlijeka stavite šećer i vanilin šećer da provri.
U preostalih 200 ml razmutite puding i griz.
Dodajte u kipuće mlijeko i kuhajte dok se zgusne.
U vruće umiješajte maslac i pečene mljevene lješnjake.
Ohladite uz povremeno miješanje.
Glazura
Pomiješajte mlijeko, šećer, kakao i brašno, pa kuhajte dok se ne zgusne.
Dodajte mljevene lješnjake i dobro promiješajte.
Ostavite da se prohladi pa prelijte preko kreme.
Slaganje kolača
Na biskvit stavite kremu, a zatim prelijte glazurom.
Ostavite u frižideru nekoliko sati da se kolač stegne.
📌 Rezultat je sočan, mirisan i kremast kolač koji će sigurno nestati sa stola u rekordnom vremenu.