Nećete vjerovati koliko je brz i ukusan ovaj kolač!

Ako volite kremaste kolače koji se brzo spremaju, a izgledaju kao iz slastičarne, ovaj recept će vas oduševiti. Mekani biskvit, bogata krema od vanile i griza sa lješnjacima te čokoladna glazura čine savršenu kombinaciju ukusa.



Sastojci



Za biskvit:

2 jaja

140 g brašna

100 g šećera

50 ml ulja

100 ml mlijeka

1 prašak za pecivo

Za kremu:

1 l mlijeka

2 kesice pudinga od vanile

100 g griza

150 g šećera

10 g vanilin šećera

50 g pečenih i mljevenih lješnjaka

50 g maslaca

Za glazuru:

300 ml mlijeka

3 kašike gustog brašna (škrobnog)

1 supena kašika kakao praha

3 supene kašike šećera

50 g mljevenih lješnjaka



Priprema

Biskvit

Umutite jaja sa šećerom dok ne zapjene.

Dodajte ulje i mlijeko, zatim brašno s praškom za pecivo.

Sipajte smjesu u pleh s papirom za pečenje i pecite na 180°C oko 20 minuta.

Krema

U 800 ml mlijeka stavite šećer i vanilin šećer da provri.

U preostalih 200 ml razmutite puding i griz.

Dodajte u kipuće mlijeko i kuhajte dok se zgusne.

U vruće umiješajte maslac i pečene mljevene lješnjake.

Ohladite uz povremeno miješanje.

Glazura

Pomiješajte mlijeko, šećer, kakao i brašno, pa kuhajte dok se ne zgusne.

Dodajte mljevene lješnjake i dobro promiješajte.

Ostavite da se prohladi pa prelijte preko kreme.

Slaganje kolača

Na biskvit stavite kremu, a zatim prelijte glazurom.

Ostavite u frižideru nekoliko sati da se kolač stegne.

📌 Rezultat je sočan, mirisan i kremast kolač koji će sigurno nestati sa stola u rekordnom vremenu.

