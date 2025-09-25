Kolač bez brašna koji je osvojio sve – kremast i lagan kao oblak!

Ako želite desert koji će vas iznenaditi jednostavnošću i savršenim ukusom, ovaj kolač bez brašna je pravi pogodak. Mekani biskvit i kremasta lagana krema stvaraju kombinaciju kojoj je teško odoljeti.
Sastojci
Biskvit:
4 jaja
80 g šećera
50 ml ulja
50 g kokosovog brašna
20 g maka
1 kašičica praška za pecivo
Prstohvat soli
CIJELU PRIPREMU KOLAČA POGLEDAJTE U VIDEU ISPOD:
Krema:
900 ml mlijeka
100 g griza
60 g kokosovog brašna
50 g maka
80 g šećera
Šlag:
2 kesice šlag pjene
250 ml mlijeka
Priprema
1. Biskvit
Odvojite bjelanjke od žumanaca.
Bjelanjke istucite sa prstohvatom soli u čvrst snijeg.
Žumanca umutite sa šećerom dok ne postanu svijetla i pjenasta, pa dodajte ulje.
Umiješajte kokosovo brašno, mak i prašak za pecivo.
Lagano dodajte snijeg od bjelanjaka i sjedinite spatulom.
Pecite na 180°C oko 20–25 minuta, u kalupu obloženom papirom za pečenje.
2. Krema
U lonac sipajte mlijeko, dodajte griz, šećer, kokosovo brašno i mak.
Kuhajte na laganoj vatri, uz stalno miješanje, dok se ne zgusne.
Ostavite da se prohladi na sobnoj temperaturi.
3. Šlag
Umutite 2 kesice šlag pjene sa 250 ml hladnog mlijeka.
Umućeni šlag lagano sjedinite sa prohlađenom kremom od griza.
4. Sastavljanje
Na ohlađeni biskvit rasporedite kremu.
Poravnajte i po želji pospite malo maka ili kokosovog brašna za dekoraciju.
Stavite u frižider na najmanje 2–3 sata da se kolač dobro stegne.
Savjet
Ovaj kolač je savršen kada želite nešto brzo, ukusno i lagano. Možete ga poslužiti i u čašama, u slojevima, kao moderni desert.