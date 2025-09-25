Kolač bez brašna koji je osvojio sve – kremast i lagan kao oblak!

Ako želite desert koji će vas iznenaditi jednostavnošću i savršenim ukusom, ovaj kolač bez brašna je pravi pogodak. Mekani biskvit i kremasta lagana krema stvaraju kombinaciju kojoj je teško odoljeti.

Sastojci

Biskvit:

4 jaja

80 g šećera

50 ml ulja

50 g kokosovog brašna

20 g maka

1 kašičica praška za pecivo

Prstohvat soli

Krema:

900 ml mlijeka

100 g griza

60 g kokosovog brašna

50 g maka

80 g šećera

Šlag:

2 kesice šlag pjene

250 ml mlijeka

Priprema

1. Biskvit

Odvojite bjelanjke od žumanaca.

Bjelanjke istucite sa prstohvatom soli u čvrst snijeg.

Žumanca umutite sa šećerom dok ne postanu svijetla i pjenasta, pa dodajte ulje.

Umiješajte kokosovo brašno, mak i prašak za pecivo.

Lagano dodajte snijeg od bjelanjaka i sjedinite spatulom.

Pecite na 180°C oko 20–25 minuta, u kalupu obloženom papirom za pečenje.

2. Krema

U lonac sipajte mlijeko, dodajte griz, šećer, kokosovo brašno i mak.

Kuhajte na laganoj vatri, uz stalno miješanje, dok se ne zgusne.

Ostavite da se prohladi na sobnoj temperaturi.

3. Šlag

Umutite 2 kesice šlag pjene sa 250 ml hladnog mlijeka.

Umućeni šlag lagano sjedinite sa prohlađenom kremom od griza.

4. Sastavljanje

Na ohlađeni biskvit rasporedite kremu.

Poravnajte i po želji pospite malo maka ili kokosovog brašna za dekoraciju.

Stavite u frižider na najmanje 2–3 sata da se kolač dobro stegne.

Savjet

Ovaj kolač je savršen kada želite nešto brzo, ukusno i lagano. Možete ga poslužiti i u čašama, u slojevima, kao moderni desert.

