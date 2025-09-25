Povučena utjecajna studija: Pomaže li zaista ljudima sirće da mršaju?

Rezultati manjeg kliničkog ispitivanja, koji su prošle godine objavljeni u časopisu BMJ Nutrition, Prevention & Health, trenutno se citiraju u brojnim online člancima koji naglašavaju razne zdravstvene koristi jabučnog sirćeta.

Međutim, studija je vrlo brzo izazvala kritike vanjskih istraživača, što je navelo izdavača časopisa da pokrene istragu o rezultatima.

Istraživači su otkrili statističke greške i nisu uspjeli ponoviti rezultate studije, što je dovelo do njenog povlačenja, navodi se u saopćenju BMJ Group.

BMJ Group je britanski izdavač naučnih časopisa koji pokrivaju oblast biomedicine, zdravstva i srodnih djelatnosti. Kompanija je osnovana 1840. godine i u vlasništvu je British Medical Association (Britanskog ljekarskog udruženja).

Autori istraživanja, koje je provedeno u Libanu, u svojoj objavi su naveli da su greške napravljene nenamjerno te da se slažu s odlukom o povlačenju studije.

Rosemary Stanton, australska stručnjakinja za javno zdravstvo i nutricionistkinja, koja je kritikovala studiju odmah nakon njenog objavljivanja, izjavila je za AFP da je zadovoljna što je ona napokon povučena.

“Trebamo imati zdravu dozu skepticizma prema stvarima koje zvuče predobro da bi bile istinite”, naglasila je.

Nakon što je Netflix u januaru emitovao seriju pod nazivom “Jabučni sirće” o australskim influencerima koji se bave zdravljem, ova uobičajena namirnica iz ostave postala je simbol neprovjerenih zdravstvenih tvrdnji koje se šire na društvenim mrežama.

Stanton je dodala da mnoge navodne zdravstvene koristi konzumiranja jabučnog sirćeta nisu potkrijepljene naučnim dokazima.

Naglasila je da su tvrdnje prema kojima je jabučni sirće dobar izvor hranjivih tvari poput kalija, kalcija i magnezija — jednostavno netačne.

“S obzirom na to da jabučni sirće može oštetiti zubnu gleđ, preporučujem da, ako ga koristite, obavezno nakon toga temeljito isperete usta vodom”, savjetovala je Stanton.

Istovremeno je izrazila žaljenje zbog činjenice da sve veći broj ljudi, posebno korisnika društvenih mreža, savjete o ishrani više ne dobija od certificiranih stručnjaka, već od nekvalifikovanih influensera koji često profitiraju kroz promociju, samopromociju ili prodaju određenih proizvoda, prenose Vijesti.

