Ovo morate znati: Zašto špinat ne smije da se podgrijava?

Međutim, kao i kod mnogih drugih namirnica, postoje određena pravila koja treba pratiti kako bi se izbjegle potencijalne zdravstvene opasnosti, posebno kada je u pitanju njegov proces pripreme i čuvanje.

Špinat spada u grupu lisnatog povrća koje sadrži visoke koncentracije nitrata. Ovi nitrati mogu postati problem ako špinat nije pravilno konzumiran ili čuvan. Naime, kada se špinat termički obradi i potom ostavi da odstoji, posebno ako nije odmah konzumiran, postoji rizik da se nitrati iz njega pretvore u nitrite. Nitriti su opasni jer mogu reagirati s aminima u organizmu i formirati nitrozoamine, koji se smatraju visokorizičnim kancerogenim supstancama.

Nutricionistkinja Dagmar von Kram upozorava da špinat ne treba ostavljati na sobnoj temperaturi, već ga odmah staviti u frižider. Ako se špinat samo kratko podgrije prije konzumiranja, rizik je manji, ali za malu djecu to može biti opasno, jer može izazvati gušenje.

Najbolje je pripremiti onoliko špinata koliko ćete pojesti i izbjegavati ponovnu termičku obradu. prenosi novi.

