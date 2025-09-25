Dubai puding sa hrskavim kadaifom i pistacijama

Spoj mlijeka, vanile i orašastih plodova čini ga pravom poslasticom kojoj je teško da se odoli.

Sastojci:

Kadaif – 250 gOtopljeni puter – 3 kašike

Mlijeko – 1 l

Šećer – 4 kašike

Gustin – 3 kašike

Brašno – 1 kašika

Vanilin šećer – 1 kesica

Pistacija – 50 g.

Priprema:

Kadaif isijecite i propržite na otopljenom puteru dok ne postane zlatno-hrskav. Ostavite da se ohladi.

U šerpi zagrijte mlijeko, dodajte šećer, gustin, brašno i vanilin šećer. Miješajte dok se ne zgusne u kremasti puding.

U posudu za posluživanje rasporedite sloj kadaifa, zatim sipajte puding, pa ponovo dodajte malo hrskavog kadaifa.

Pospite sjeckanim pistacijama i ostavite u frižideru da se stegne.

Poslužite hladno, prenosi Žena.blic.rs.

