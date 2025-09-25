Dubai puding sa hrskavim kadaifom i pistacijama

Spoj mlijeka, vanile i orašastih plodova čini ga pravom poslasticom kojoj je teško da se odoli.
Sastojci:
Kadaif – 250 gOtopljeni puter – 3 kašike
Mlijeko – 1 l
Šećer – 4 kašike
Gustin – 3 kašike
Brašno – 1 kašika
Vanilin šećer – 1 kesica
Pistacija – 50 g.
Priprema:
Kadaif isijecite i propržite na otopljenom puteru dok ne postane zlatno-hrskav. Ostavite da se ohladi.
U šerpi zagrijte mlijeko, dodajte šećer, gustin, brašno i vanilin šećer. Miješajte dok se ne zgusne u kremasti puding.
U posudu za posluživanje rasporedite sloj kadaifa, zatim sipajte puding, pa ponovo dodajte malo hrskavog kadaifa.
Pospite sjeckanim pistacijama i ostavite u frižideru da se stegne.
Poslužite hladno, prenosi Žena.blic.rs.