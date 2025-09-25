Hrana i piće

Dubai puding sa hrskavim kadaifom i pistacijama

4.0K  
Objavljeno prije 43 minute

Puding posut komadićima pistacijama je bogat desert, mirisan i osvježavajući, idealan za porodične trpeze i svečane trenutke.

Spoj mlijeka, vanile i orašastih plodova čini ga pravom poslasticom kojoj je teško da se odoli.

Sastojci:
Kadaif – 250 gOtopljeni puter – 3 kašike

Mlijeko – 1 l

Šećer – 4 kašike
Gustin – 3 kašike

Brašno – 1 kašika

Vanilin šećer – 1 kesica

Pistacija – 50 g.

Priprema:
Kadaif isijecite i propržite na otopljenom puteru dok ne postane zlatno-hrskav. Ostavite da se ohladi.

U šerpi zagrijte mlijeko, dodajte šećer, gustin, brašno i vanilin šećer. Miješajte dok se ne zgusne u kremasti puding.

U posudu za posluživanje rasporedite sloj kadaifa, zatim sipajte puding, pa ponovo dodajte malo hrskavog kadaifa.

Pospite sjeckanim pistacijama i ostavite u frižideru da se stegne.

Poslužite hladno, prenosi Žena.blic.rs.


Teme:,

Facebook komentari

Izneseni komentari su privatna mišljenja autora i ne odražavaju stavove redakcije portala Haber.ba. Molimo autore komentara da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i vulgarnog izražavanja. Portal Haber.ba zadržava pravo da obriše komentar bez prethodne najave i objašnjenja - Više o Uslovima korištenja...
Na vrh