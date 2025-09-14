Brzi kolač od jabuka u tavi: Internetski hit koji ima više od 32 miliona pregleda

Kada poželite neki brzinski desert, ovaj preukusni kolač s jabukama je pravo rješenje. Za njega su vam potrebni samo jedno jaje, dvije jabuke i minimum dodatnih sastojaka.

Zbog toga, ali i činjenice da za njegovu pripremu ne trebaju ni mikser ni rerna, ovaj recept postao je pravi internetski hit.

Naime, on se peče u tavi na šporetu. Mnogi su na društvenim mrežama i YouTubeu objavili svoje varijante ovog deserta, a mi vam donosimo recept s kanala “Arab Sweet” koji je dosad skupio više od 32 miliona pregleda i hiljade pohvala.

Sastojci

Za nadjev:

2 velike jabuke

30 grama maslaca

30 grama šećera

cimet po želji

Za tijesto:

1 jaje

30 grama šećera

8 grama vanilinog šećera

30 ml ulja

150 grama jogurta

140 grama glatkog brašna

8 grama praška za pecivo

Priprema

Jabuke prvo ogulite, zatim operite, prepolovite, odstranite koštice te narežite na ploške.

Jaje razmutite sa šećerom i vanilinim šećerom. Dodajte ulje i dobro promiješajte, a nakon ulja jogurt. Na kraju umiješajte brašno pomiješano s praškom za pecivo. Miješajte pjenjačom dok ne dobijete glatku smjesu.

U tavi rastopite maslac i zatim dodajte šećer pa promiješajte. Zatim u tavu stavite jabuke i pirjajte na laganoj vatri 10-ak minuta. Nakon toga po želji ubacite cimet i promiješajte. Prelijte jabuke pripremljenom smjesom, lagano je poravnajte špatulom, kako biste jabuke u potpunosti prekrili. Stavite poklopac na tavu i pecite kolač 10 minuta,piše Avaz

Zatim čačkalicom provjerite je li unutrašnjost kolača suha. Ako na čačkalici nema mokrih ostataka smjese, preokrenite ga na drugu stranu kako bi se i ona zapekla. To ćete najlakše napraviti tako što ćete tanjirom veličine tave prekriti kolač, a zatim ga okrenuti skupa s tavom i tako ga izručiti na tanjir. Zatim ga jednostavno s tanjura opet premjestite u tavu. Opet poklopite tavu i pustite da se kolač peče još pet minuta.

