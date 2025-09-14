Biskvit sa bogatom kremom od pudinga i keksa koji nestaje za tren!

Ovaj kolač je brz, jednostavan i kremast – savršen za sve prilike. Mekani biskvit i bogata krema od pudinga, keksa i šlaga čine savršenu kombinaciju.

Sastojci

Za biskvit koru:

2 jaja

50 g šećera

140 g brašna

50 ml ulja

100 ml mlijeka

1 kašičica praška za pecivo

malo vanilin šećera (po želji)

CIJELI PROCES PRIPREME POGLEDAJTE U VIDEU ISPOD:

Za kremu:

2 kesice pudinga od vanilije

150 g šećera

3 supene kašike griza

100 g mljevenog keksa

200 ml vrhnja za šlag

1 l mlijeka

Priprema:

Biskvit:

Umutite jaja sa šećerom i vanilin šećerom dok ne postanu pjenasta.

Dodajte ulje i mlijeko, pa promiješajte.

Umiješajte brašno i prašak za pecivo.

Sipajte smjesu u kalup obložen papirom za pečenje.

Pecite na 180°C oko 20–25 minuta, dok čačkalica ne izađe suha.

Krema:

U 1 l mlijeka skuhajte puding sa šećerom i grizom, povremeno miješajući da se ne stvori korica.

Ostavite puding da se malo ohladi.

Umutite vrhnje za šlag i dodajte mljeveni keks.

Lagano sjedinite šlag sa ohlađenim pudingom da dobijete glatku i bogatu kremu.

Spajanje kolača:

Na ohlađeni biskvit ravnomjerno rasporedite kremu.

Poravnajte površinu i po želji ukrasite čokoladnim mrvicama, kakaom, mljevenim orasima ili mljevenim orasima…

Ostavite kolač u frižideru nekoliko sati da se dobro stegne i ohladi.

Savjet

Količina mlijeka čini kremu sočnijom, a kolač je odličan i za višeslojnu tortu – samo ispecite još jednu koru i kremu rasporedite na dva sloja.

NAPOMENA: Video materijali objavljeni u ovom tekstu postavljeni su na globalnim internet servisima za javno i besplatno dijeljenje video materijala. Oni nisu vlasništvo portala Haber.ba i portal Haber.ba ne odgovara za njihov sadržaj i autorska prava.

Facebook komentari