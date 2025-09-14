Biskvit sa bogatom kremom od pudinga i keksa koji nestaje za tren!

Ovaj kolač je brz, jednostavan i kremast – savršen za sve prilike. Mekani biskvit i bogata krema od pudinga, keksa i šlaga čine savršenu kombinaciju.
Sastojci
Za biskvit koru:
2 jaja
50 g šećera
140 g brašna
50 ml ulja
100 ml mlijeka
1 kašičica praška za pecivo
malo vanilin šećera (po želji)
Za kremu:
2 kesice pudinga od vanilije
150 g šećera
3 supene kašike griza
100 g mljevenog keksa
200 ml vrhnja za šlag
1 l mlijeka
Priprema:
Biskvit:
Umutite jaja sa šećerom i vanilin šećerom dok ne postanu pjenasta.
Dodajte ulje i mlijeko, pa promiješajte.
Umiješajte brašno i prašak za pecivo.
Sipajte smjesu u kalup obložen papirom za pečenje.
Pecite na 180°C oko 20–25 minuta, dok čačkalica ne izađe suha.
Krema:
U 1 l mlijeka skuhajte puding sa šećerom i grizom, povremeno miješajući da se ne stvori korica.
Ostavite puding da se malo ohladi.
Umutite vrhnje za šlag i dodajte mljeveni keks.
Lagano sjedinite šlag sa ohlađenim pudingom da dobijete glatku i bogatu kremu.
Spajanje kolača:
Na ohlađeni biskvit ravnomjerno rasporedite kremu.
Poravnajte površinu i po želji ukrasite čokoladnim mrvicama, kakaom, mljevenim orasima ili mljevenim orasima…
Ostavite kolač u frižideru nekoliko sati da se dobro stegne i ohladi.
Savjet
Količina mlijeka čini kremu sočnijom, a kolač je odličan i za višeslojnu tortu – samo ispecite još jednu koru i kremu rasporedite na dva sloja.