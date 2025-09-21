Ova moćna biljka pomaže kod bakterija i virusa: Jača imunitet i ima niz blagodati

Ovaj ljutkasti začin donosi brojne zdravstvene koristi koje ne treba ignorisati.

Ren se koristi još od vremena starih Egipćana i Grka, a bogat je vitaminom C i esencijalnim mineralima, uključujući kalij, koji može pomoći u regulaciji krvnog pritiska.

Prema Cleveland Clinic, ren može pomoći u borbi protiv upala, bakterijskih i gljivičnih infekcija, kao i da obezbijedi nutrijente koji pomažu u prevenciji raka. Osim toga, poznat je i po otpušavanju sinusa.

Zdravstvene prednosti rena

Ren sadrži sinigrin, jedinjenje koje se nalazi i u drugom povrću poput brokolija i karfiola. Prema istraživačima iz Južne Afrike, sinigrin može pomoći u suzbijanju upala i potencijalno usporiti aterosklerozu (stvrdnjavanje arterija).

Također sadrži izotiocijanate, koji imaju antitumorska svojstva.

“Biljke iz porodice kupusnjača (Brassicaceae), kao što su ren, kupus, kelj i karfiol, sadrže jedinjenja koja mogu djelovati protiv ćelija raka”, objašnjava dijetetičarka Amanda Igel,pišu Vijesti

“Ta jedinjenja mogu ubiti ćelije raka, usporiti njihovo razmnožavanje ili potpuno zaustaviti njihov rast.”

Ren protiv bakterija i gljivica

Izotiocijanati koji se nalaze u renu imaju snažno antibakterijsko dejstvo, kaže Igel. Djeluju protiv ozbiljnih bakterija, uključujući:

E. coli

H. pylori

Salmonella

Sve ove bakterije mogu izazvati ozbiljne simptome kao što su mučnina, povraćanje, groznica i dijareja, prenosi Independent.

Dok ren pokazuje potencijal i u borbi protiv gljivičnih infekcija, potrebna su dodatna istraživanja da bi se to potpuno potvrdilo.

Kako koristiti ren?

Budite oprezni sa količinom rena. Ne treba vam mnogo – samo jedna kašičica sitno sjeckanog rena dovoljna je da osjetite njegove koristi.

“Niko neće pojesti pola kilograma rena”, kaže Mosbah Kušad, stručnjak za useve sa Univerziteta u Ilinoisu.

Ren se može koristiti kao dodatak raznim jelima, u tinkturama i čajevima.

Budite oprezni

Ako imate digestivne probleme kao što su: Kronova bolest, upala jednjaka (ezofagitis), upalne bolesti crijeva, ulcerozni kolitis ili čir na želucu, budite pažljivi.

Posavjetujte se sa ljekarom prije učestale upotrebe.

