Zapečene špagete sa Alfredo sosom

Zapečene tjestenine su pravo porodično jelo – jednostavne, zasitne i omiljene kod svih generacija. Ako volite lazanje, ali nemate vremena za njihovu zahtjevnu pripremu, ovi špageti sa Alfredo sosom su savršena alternativa.

Dobit ćete bogat, kremast i sirast obrok iz rerne, uz minimalan trud i za znatno kraće vrijeme.

Tajna je u svilenkastom sosu od parmezana na bazi zaprške, koji je postojan u pečenju i daje prepoznatljivu punoću ukusa.

Vrijeme pripreme je 40 minuta.

Sastojci (za 4 porcije):

450 g špageta

3 kašike neslanog putera

3 kašike glatkog brašna

720 ml punomasnog ili 2 posto mlijeka

240 ml pavlake za kuhanje

170 g mocarele (oko 1 1⁄2 šolje), izrendane i podijeljene

115 g fino rendanog parmezana (oko 1 1⁄2 šolje), podijeljenog

1⁄2 kašičice bijelog luka u prahu

1 kašičica krupne soli (plus još za vodu u kojoj se kuha pasta)

Sitno sjeckani peršun, za posipanje (po želji).

Priprema:

U velikom loncu kuhajte posoljenu vodu, pa u nju dodajte špagete. Skuhajte špagete minut kraće nego što piše na pakovanju (al dente). Procijedite i ostavite sa strane.

U šerpi otopite puter, dodajte brašno i miješajte 1–2 minuta dok ne dobije zlatnu boju. Zatim postepeno dodajte mlijeko i pavlaku za kuhanje, uz stalno miješanje da se ne stvore grudvice. Pustite da proključa, pa smanjite temperaturu i kuhajte oko 5 minuta, dok se sos ne zgusne.

Skinite šerpu sa vatre i umiješajte 150 g mocarele, 60 g parmezana, bijeli luk u prahu i so po ukusu. Miješajte dok se sir ne istopi i sos ne postane gladak i kremast,piše Avaz

Dodajte kuhane špagete u sos i sve dobro promiješajte. Po potrebi još malo dosolite.

Prebacite smjesu u vatrostalnu posudu, poravnajte i pospite ostatkom mocarele i parmezana. Pecite u unaprijed zagrijanoj rerni na 190 stepeni oko 20 minuta, dok se sir ne otopi i ivice ne počnu da krčkaju.

Na kraju uključite gril funkciju i pecite još 3–4 minuta dok gornji sloj ne dobije zlatno-smeđu boju.

Izvadite iz rerne, ostavite da odstoji 5 minuta, pa pospite sjeckanim svježim peršunom i poslužite toplo.

Facebook komentari