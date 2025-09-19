Sendvič od tunjevine kao iz bajke: Ovo je tajna iskusnog kuhara

U snimku koji je pregledan više od 348.000 puta, Imran poziva pratitelje da “napune zalihe” konzervirane tune jer je izuzetno svestran sastojak koji se može koristiti u bezbroj recepata.

Imranov tajni sastojak? Pire od jabuke. Iako se inače koristi kao dječja hrana, kuhar tvrdi da upravo ova slatka nota savršeno nadopunjuje oštrinu ljutih paprika i aroma iz luka. U receptu za pečene tortilje punjene tunom, doda i sitno sjeckani ljuti feferon, ljutiku, začine, majonezu i zgnječene slane komade čipsa.

“Malo slatkog iz pirea, oštrina od ljutike i brina od feferona, to je idealna kombinacija za ovo jelo”, objašnjava Imran u videu dok sa oduševljenjem probava završeni obrok. “To je vatreno, pogodilo me na svim pravim mjestima”, dodaje uz osmijeh.

Njegov eksperiment izazvao je podijeljene komentare. Dok su neki obožavatelji oduševljeni, drugi su zbunjeni. “Izgubio si me kod pirea od jabuke, brate… prodaj mi to opet”, napisao je jedan korisnik, dok je drugi predložio: “Jalapeño kukuruzni relis, dvije muhe jednim udarcem, odličan za tunu”.

Bez obzira na kontroverzu, recept je mnoge potaknuo da razmisle izvan okvira kada je u pitanju priprema jednostavnih jela. Tuna sendviči možda više nikada neće biti isti, prenosi Radiosarajevo.

