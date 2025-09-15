Evo šta za doručak jedu ljudi koji se nikad ne goje

Metabolizam igra ulogu, ali ni najbolji metabolizam neće mnogo pomoći ako se ne držite zdravih životnih navika.

Prema trenerima, doručak koji je bogat proteinima može zaista promijeniti igru.

“Konzumiranje hranljivog doručka s visokim sadržajem proteina obuzdaće vašu želju za hranom i pomoći da ostanete siti duže vreme”, kaže trenerka Natalija Vaske.

Drugim riječima – doručak bogat proteinima nije samo ukusan, već i strateški potez za početak dana.

Trener Džejson Sani dodaje: “Prvi obrok određuje nivo šećera u krvi i energiju, što direktno utiče na vašu volju i odluke tokom dana”.

Njegov savjet? Kombinujte proteine, vlakna i zdrave masti.

Primjeri? Jaja sa tostom, ovsene pahuljice sa orasima i voćem, ili grčki jogurt sa bobicama i semenkama.

Poslije ovakvog doručka tijelo ostaje sito duže, a šanse za prejedanje u toku dana znatno se smanjuju.

Za razliku od toga, slatki doručak – palačinke, krofne ili čokoladni namazi – može dovesti do brzog pada energije, osjećaja gladi i želje za još hrane, upozorava dr Kris van Tuleken.

Prelaskom na doručak bogat proteinima, zdravim mastima poput avokada ili masne ribe i vlaknima iz povrća, tijelo dobija stabilnu energiju i izbegava nagle padove u toku dana.

I još jedan trik za kraj – idealno vrijeme za doručak može dodatno pojačati rezultate ako želite da smršate, prenose Nezavisne.

