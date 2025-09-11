Nutricionisti upozoravaju: Ni slučajno ne kombinujte kafu s ovom namirnicom

Naime, smatra se da ako se kafa pravilno konzumira, ne može biti štetna i obrnuto. Gastroenterološkinja i nutricionistkinja Nuria Dianova otkrila je s kojim namirnicama se kafa ne slaže.

Ovo su dvije koje mnogi ljudi uzimaju uz ili nakon nje.

“Najgora kombinacija je kafa s čokoladom ili alkoholom”, kaže Nuria.

Budući da kafa s čokoladom, kao i alkoholom, pomaže opuštanju donjeg ezofagealnog sfinktera, rezultat je gorušica, peckanje i vraćanje želudačnog sadržaja u jednjak.

Čak i ako ne osjećate nelagodu, s vremenom se mogu pojaviti znaci upale jednjaka, upozorava Dianova. Takođe, gastroenterolog ne preporučuje ispijanje kafe na prazan želudac.

Neko vrijeme nakon espresa, Dianova preporučuje da svakako popijete čašu vode kako biste nadoknadili tečnost u organizmu jer kafa ima diuretsko djelovanje, prenosi Radiosarajevo.

