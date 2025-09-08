Dvije vrste voća koje tope masne naslage s stomaka

Savjetnici za prehranu ističu da određene vrste voća mogu biti od velike pomoći u tom procesu. Zahvaljujući visokom udjelu vlakana, vitamina i bioaktivnih spojeva, određene vrste voća pomažu u regulaciji apetita, stabilizaciji razine šećera u krvi i poticanju metabolizma, što dugoročno doprinosi smanjenju masnih naslaga na trbuhu. Prema stručnjacima, ovo su dvije vrste voća koje tope masne naslage s trbuha.

Banane

Banane su praktično i hranjivo voće koje može pomoći u kontroli masnih naslaga na trbuhu. Bogate su vlaknima, posebno pektinom, koje usporava probavu i produljuje osjećaj sitosti. Osim toga, banane sadrže kalij koji pomaže u regulaciji ravnoteže tekućine u tijelu i smanjenju nadutosti, što dodatno doprinosi ravnijem trbuhu.

Stručnjaci naglašavaju da uključivanje banana u svakodnevnu prehranu može pomoći u stabilizaciji razine šećera u krvi i smanjenju nezdravih žudnji za slatkim. Time banane ne samo da podržavaju gubitak kilograma, već i održavanje energije tijekom dana, što ih čini izvrsnim izborom za one koji žele smanjiti trbušne masnoće.

Borovnice

Borovnice su jedan od najmoćnijih izvora antioksidansa i blagotvorno djeluju na cijeli organizam. Njihovi polifenoli pomažu u smanjenju masnih naslaga, posebno na području trbuha, a vlakna doprinose osjećaju sitosti i boljoj probavi. Uz to, imaju nizak glikemijski indeks, što znači da ne uzrokuju nagle skokove šećera u krvi.

Prema istraživanjima, borovnice također mogu pozitivno utjecati na razinu kolesterola i krvni tlak, čime dodatno smanjuju rizik od bolesti povezanih s pretilošću. Njihova svakodnevna konzumacija u svježem obliku ili kao dodatak žitaricama, jogurtu ili smoothieju može postati jednostavna navika s dugoročnim koristima, prenosi Index.

