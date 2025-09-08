Kolač s orasima i keksom – jednostavan i sočan desert

Ako tražite brz i sočan kolač, ovaj recept s orasima i keksom u kremi je pravi izbor. Jednostavan je za pripremu, a sastojci su pristupačni i često već imate sve u kuhinji. Lagani biskvit, kremasta punjena krema i bogatstvo oraha čine ga savršenim desertom za svaku priliku.

Sastojci

Biskvit:

2 jaja

60 g šećera

3 kašike ulja

50 ml mlijeka

140 g brašna

2 kašike kakao praha

1 kašika praška za pecivo

CIJELI RECEPT POGLEDAJTE U VIDEU ISPOD:

Preliv:

150 ml mlijeka

20 g vanilin šećera

Krema:

1 l mlijeka

150 g šećera

2 kesice pudinga od vanile

1 kesica vanilin šećera

200 g petit keksa (izlomljenog)

100 g mljevenih oraha

Dekoracija:

mljeveni orasi po želji

Priprema

Biskvit: Umutiti jaja sa šećerom dok ne postanu pjenasta. Dodati ulje i mlijeko, a zatim umiješati brašno, kakao i prašak za pecivo. Smjesu izliti u pleh obložen papirom za pečenje i peći na 180°C oko 20 minuta.

Preliv: Ispečeni biskvit zaliti s toplim mlijekom u kojem je otopljen vanilin šećer.

Krema: U mlijeku skuhati puding sa šećerom i vanilin šećerom. U vruću kremu dodati izlomljeni petit keks i mljevene orahe. Dobro promiješati da se sve sjedini.

Slaganje: Na biskvit nanijeti kremu, poravnati i posuti mljevenim orasima. Ostaviti kolač u frižideru najmanje 4 sata da se dobro stegne.

Savjet

Kolač je još ukusniji ako odstoji preko noći – biskvit upije kremu i sve se fino sjedini. Možete ga poslužiti i s malo šlaga ili preliti čokoladnom glazurom.

NAPOMENA: Video materijali objavljeni u ovom tekstu postavljeni su na globalnim internet servisima za javno i besplatno dijeljenje video materijala. Oni nisu vlasništvo portala Haber.ba i portal Haber.ba ne odgovara za njihov sadržaj i autorska prava.

Facebook komentari