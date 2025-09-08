Kolač s orasima i keksom – jednostavan i sočan desert

Ako tražite brz i sočan kolač, ovaj recept s orasima i keksom u kremi je pravi izbor. Jednostavan je za pripremu, a sastojci su pristupačni i često već imate sve u kuhinji. Lagani biskvit, kremasta punjena krema i bogatstvo oraha čine ga savršenim desertom za svaku priliku.
Sastojci
Biskvit:
2 jaja
60 g šećera
3 kašike ulja
50 ml mlijeka
140 g brašna
2 kašike kakao praha
1 kašika praška za pecivo
Preliv:
150 ml mlijeka
20 g vanilin šećera
Krema:
1 l mlijeka
150 g šećera
2 kesice pudinga od vanile
1 kesica vanilin šećera
200 g petit keksa (izlomljenog)
100 g mljevenih oraha
Dekoracija:
mljeveni orasi po želji
Priprema
Biskvit: Umutiti jaja sa šećerom dok ne postanu pjenasta. Dodati ulje i mlijeko, a zatim umiješati brašno, kakao i prašak za pecivo. Smjesu izliti u pleh obložen papirom za pečenje i peći na 180°C oko 20 minuta.
Preliv: Ispečeni biskvit zaliti s toplim mlijekom u kojem je otopljen vanilin šećer.
Krema: U mlijeku skuhati puding sa šećerom i vanilin šećerom. U vruću kremu dodati izlomljeni petit keks i mljevene orahe. Dobro promiješati da se sve sjedini.
Slaganje: Na biskvit nanijeti kremu, poravnati i posuti mljevenim orasima. Ostaviti kolač u frižideru najmanje 4 sata da se dobro stegne.
Savjet
Kolač je još ukusniji ako odstoji preko noći – biskvit upije kremu i sve se fino sjedini. Možete ga poslužiti i s malo šlaga ili preliti čokoladnom glazurom.