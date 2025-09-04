Brzi i sočni kolač sa čokoladnom kremom

Ovaj kolač je sočan, mekan i jednostavan za pripremu. Savršen je za popodnevnu kafu, druženja ili slavlja. Kombinacija laganog biskvita, kremaste čokoladne kreme i sjajne glazure čini ga pravim užitkom za sve sladokusce.



Sastojci

Biskvit (20–22 cm kalup):

2 cijela jaja

70–80 g šećera

60 g brašna

1 mala kašika praška za pecivo

Prstohvat soli

1 kašika ulja (≈15 ml)

1–2 kašike mlijeka (≈15–30 ml)

Krema:

200 g krem sira

200 g čokoladnog krem namaza (npr. Nutella)

200 ml vrhnja za šlag

Glazura:

300 ml mlijeka

2 kašike brašna

3 kašike šećera

1 kašika kakao praha

3 kašike čokoladnog krem namaza

Priprema

1. Biskvit

Izmiksaj cijela jaja sa šećerom dok smjesa ne postane pjenasta i svijetla.

Prosij brašno sa praškom za pecivo i prstohvat soli, pa lagano sjedini sa jajima špatulom.

Dodaj ulje i mlijeko da biskvit bude sočan.

Sipaj smjesu u kalup obložen papirom za pečenje.

Peci na 170°C oko 20–25 minuta (provjeri čačkalicom).

Ohladi potpuno prije filovanja.

2. Krema

Hladno vrhnje za šlag umuti u čvrst šlag.

Izmiksaj krem sir sa čokoladnim krem namazom dok smjesa ne postane glatka.

Lagano sjedini šlag sa smjesom špatulom, da krema ostane pjenasta i čvrsta.

Ohladi kremu 30 minuta u zamrzivaču prije filovanja kolača.



3. Glazura

U šerpi dobro izmiješaj brašno, šećer i kakao.

Polako dodaj mlijeko, stalno miješajući da ne bude grudvica.

Kuhaj na srednjoj vatri dok se smjesa ne zgusne (oko 5–8 minuta).

Skloni sa vatre i dodaj čokoladni krem namaz, miješaj dok se potpuno ne sjedini.

Ohladi 5–10 minuta prije prelivanja kolača.

