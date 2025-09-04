Brzi i sočni kolač sa čokoladnom kremom

Ovaj kolač je sočan, mekan i jednostavan za pripremu. Savršen je za popodnevnu kafu, druženja ili slavlja. Kombinacija laganog biskvita, kremaste čokoladne kreme i sjajne glazure čini ga pravim užitkom za sve sladokusce.
Sastojci
Biskvit (20–22 cm kalup):
2 cijela jaja
70–80 g šećera
60 g brašna
1 mala kašika praška za pecivo
Prstohvat soli
1 kašika ulja (≈15 ml)
1–2 kašike mlijeka (≈15–30 ml)
Krema:
200 g krem sira
200 g čokoladnog krem namaza (npr. Nutella)
200 ml vrhnja za šlag
Glazura:
300 ml mlijeka
2 kašike brašna
3 kašike šećera
1 kašika kakao praha
3 kašike čokoladnog krem namaza
Priprema
1. Biskvit
Izmiksaj cijela jaja sa šećerom dok smjesa ne postane pjenasta i svijetla.
Prosij brašno sa praškom za pecivo i prstohvat soli, pa lagano sjedini sa jajima špatulom.
Dodaj ulje i mlijeko da biskvit bude sočan.
Sipaj smjesu u kalup obložen papirom za pečenje.
Peci na 170°C oko 20–25 minuta (provjeri čačkalicom).
Ohladi potpuno prije filovanja.
2. Krema
Hladno vrhnje za šlag umuti u čvrst šlag.
Izmiksaj krem sir sa čokoladnim krem namazom dok smjesa ne postane glatka.
Lagano sjedini šlag sa smjesom špatulom, da krema ostane pjenasta i čvrsta.
Ohladi kremu 30 minuta u zamrzivaču prije filovanja kolača.
3. Glazura
U šerpi dobro izmiješaj brašno, šećer i kakao.
Polako dodaj mlijeko, stalno miješajući da ne bude grudvica.
Kuhaj na srednjoj vatri dok se smjesa ne zgusne (oko 5–8 minuta).
Skloni sa vatre i dodaj čokoladni krem namaz, miješaj dok se potpuno ne sjedini.
Ohladi 5–10 minuta prije prelivanja kolača.