Jednostavan i svima dostupan: Jedan topli napitak može sniziti krvni pritisak i holesterol

Stručnjakinja za ishranu doktorica Emma Derbyshire sugeriše da bi čaj od mente mogao poboljšati naše zdravlje na nekoliko načina.

“Čaj od mente ili listovi čaja od metvice više su od samo osvježavajućeg okusa jer pružaju niz zdravstvenih prednosti koje bi mogle pomoći u jačanju mozga, kardiovaskularnog sistema i regulaciji šećera u krvi”, navodi.

Dodala je: „Novi istraživački pregled koji smo moje kolege i ja iz Savjetodavnog panela za čaj (TAP) proveli pruža nove dokaze o tome zašto bi čaj od mente mogao pomoći u podršci našem zdravlju i dobrobiti”,

U pregledu su analizirane postojeće studije o napitku te je utvrđeno da može pomoći u zdravlju mozga, kontroli krvnog pritiska i kontroli šećera u krvi.

Derbyshire objasnila je da čaj od mente sadrži aktivne spojeve poput ružmarinske kiseline i mentola, koji “pokazuju protuupalne učinke u mozgu”.

“Nekoliko studija sugeriše da infuzije čaja od paprene metvice mogu pomoći u poboljšanju pamćenja, budnosti i kognitivnih performansi. Jedno randomizirano kontrolisano ispitivanje otkrilo je da paprena metvica poboljšava kognitivne funkcije kod zdravih odraslih osoba, dok je drugo izvijestilo o smanjenju mentalnog umora. Kao rezultat toga, pijenje čaja od mente pruža bioaktivne spojeve koji potencijalno pomažu u podršci mentalnoj jasnoći i raspoloženju”, istakla je.

Osim toga, smirujući učinak mente može smanjiti skokove krvnog pritiska povezane sa stresom. Ispijanje čaja od mente, posebno bez kofeina moglo bi biti blaga, potporna strategija za kardiovaskularno zdravlje u kombinaciji s drugim mjerama životnog stila.

Studija TAP-a iz 2022. godine također je otkrila da čaj od mente može sniziti nivo “lošeg” holesterola. Studija, koja je provedena na 64 dijabetičara, primijetila je da su pacijenti imali značajno niže nivoe šećera u krvi nakon osam sedmica, u usporedbi s pacijentima koji su umjesto toga pili vodu, prenosi Klix.

