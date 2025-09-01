Sedam razloga zbog kojih biste smokve trebali uvrstiti u ishranu

U nastavku donosimo sedam razloga zašto biste ih trebali uvrstiti u svoju ishranu što je češće moguće.

Smokve su bogate magnezijem, mineralom koji pomaže u borbi protiv stresa i umora, štiti živčani sistem i doprinosi zdravlju kostiju i mozga. Suhe smokve posebno se ističu jer sadrže znatno više magnezija od svježih, pa su odličan izbor kada je potrebna dodatna doza ovog važnog minerala.

U smokvama se nalazi čitav niz korisnih minerala poput kalcija, željeza, kalija, fosfora i bakra, ali i vitamina B6, C i betakarotena. Upravo zbog ove raznovrsnosti, smokve mogu pomoći u jačanju imuniteta, zdravlju srca, održavanju energije i ravnoteže u organizmu.

Smokve su posebno bogate prehrambenim vlaknima, što pomaže pravilnom varenju i snižavanju nivoa holesterola u krvi. Topiva vlakna, poput pektina, podstiču probavu, a prisustvo triptofana pomaže kod nesanice i poboljšava cirkulaciju.

Zahvaljujući visokom udjelu prirodnih šećera, smokve mogu poslužiti kao prirodan izvor energije koji potiče bolju koncentraciju i mentalnu jasnoću. Međutim, suhe smokve sadrže više šećera nego svježe, pa se preporučuje umjerenost, posebno kod osoba s povišenim nivoom šećera u krvi.

Suhe smokve su praktičan i hranjiv međuobrok, naročito kada se kombinuju s orašastim plodovima. Ovakva kombinacija daje dugotrajan osjećaj sitosti i energiju potrebnu za fizičku aktivnost, zbog čega su odličan izbor za rekreativce i sportiste.

Smokve sadrže biljne sterole koji se u crijevima vežu na molekule holesterola i time smanjuju njegovu apsorpciju. Redovna konzumacija smokava može pomoći u održavanju zdravog nivoa holesterola u krvi i doprinijeti zdravlju srca.

Smokve su izuzetno svestrane-svježe se mogu jesti same, dodavati u salate, koristiti uz sireve ili koristiti za pripremu kompota, pekmeza i zdravih deserata. Njihov slatkasti okus se odlično slaže i sa slanim jelima, a suhe smokve mogu se koristiti i za pripremu čajeva koji osvježavaju i umiruju, prenosi Klix.

