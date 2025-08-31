Sedam namirnica koje vraćaju hormone u ravnotežu

Hormoni imaju ogroman utjecaj na naše raspoloženje, energiju i cjelokupno zdravlje. Kada dođe do disbalansa, osjećamo posljedice kroz umor, promjene raspoloženja, probleme s kožom ili pojačane želje za određenom hranom. Dobra vijest je da pravilna prehrana može pomoći u vraćanju hormonske ravnoteže.

Namirnice koje pomažu hormonskoj ravnoteži

Povrće iz porodice kupusnjača

Brokula, prokulice, karfiol, kelj i blitva pomažu tijelu da eliminiše višak estrogena. Sadrže indol-3-karbinol, biljni spoj sa snažnim antioksidativnim djelovanjem. Najbolje ih je lagano kuhati na pari.

Bobičasto voće

Maline, borovnice i kupine sadrže malo voćnog šećera i pomažu u regulaciji šećera u krvi, a samim tim i hormona. Prepune su antioksidansa, pa štite ćelije i održavaju tkiva zdravima.

Lanene sjemenke

Izvor omega-3 masnih kiselina, vlakana i lignana koji mogu regulisati nivo estrogena. Idealne su u smoothieju, salati ili kao dodatak hljebu i pecivu.

Lisnato zeleno povrće

Spanać, kelj i blitva odlični su izvori željeza, posebno važnog za mlade žene. Osim željeza, obezbjeđuju i vitamin C koji poboljšava njegovu apsorpciju.

Orah

Osim što su dobri za koncentraciju, orasi su bogati omega-3 masnim kiselinama i polifenolima. Djeluju antioksidativno, štite srce i podižu raspoloženje.

Kurkuma

Ovaj začin podržava rad jetre, koja ima ključnu ulogu u regulaciji hormona. Može se koristiti u jelima poput curryja, ali i u napitcima poput zlatnog mlijeka.

Puter od badema

Osim što je ukusan, potiče lučenje leptina – hormona sitosti, te estradiola – važnog spolnog hormona. Idealan je kao namaz, dodatak smoothieju ili zdrava poslastica.

Prehrana i stil života ruku pod ruku

Stručnjaci napominju da osim prehrane i stres ima veliki utjecaj na hormone. Povišen kortizol, hormon stresa, može dovesti do još većih poremećaja. Zato se preporučuju redovna fizička aktivnost, meditacija i tehnike disanja.

Kombinovanjem više namirnica sa liste u jednom obroku – poput curryja od brokule i blitve s kurkumom ili smoothieja od borovnica, spanaća i putera od badema – hormonska ravnoteža može se brže uspostaviti, prenosi N1.

