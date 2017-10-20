Kuhar tvrdi da pire krompir sve vrijeme pravimo pogrešno: Kaže da će ovako spremljen biti najukusniji

Nema mnogo jela koja se ne mogu odmah poboljšati dobrom porcijom pire krompira. Što je kremastije i puterastije, to bolje.

Iako je potrebno vrlo malo sastojaka, pravljenje savršenog pire krompira nije uvijek najlakše. Ako niste oprezni, može postati gnjecav, grudvast ili bezukusan, što nikada nije idealno. Međutim, britanski kuhar Thom Bateman tvrdi da smo ga sve vrijeme spremali pogrešno, a njegov način isključuje kuhanje krompira.

On preporučuje da krompir umjesto toga pečete i ostavite koru, što će vašem jelu dati mnogo više okusa. Ostali ključni sastojci uključuju hladni puter i mlijeko.

Svoj recept je nazvao “najboljim ikad” zahvaljujući jednostavnosti, a evo svega što vam je potrebno da ga napravite kod kuće.

Sastojci (za četiri osobe)

1 kg krompira

160-180 g hladnog putera narezanog na kockice

150 ml mlijeka

So

Biber

Priprema:

Zagrijte rernu na 180°C. Posolite pleh za pečenje i na njega stavite krompir. Izbockajte ga nožem sa svih strana i pecite u oko sat vremena dok ne omekša.

Kada su gotovi, stavite hladni puter u šerpu. Protisnite krompir kroz sito tako da kožica ostane.

Lagano miješajte smjesu dok se maslac ne otopi, postepeno dodajući malo mlijeka dok ne dobijete lijepu glatku konzistenciju. Začinite po ukusu solju i biberom, prenosi Klix.

