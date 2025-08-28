Sir neće pljesniviti ako koristite pametan trik za skladištenje

Naime, skladištenje sira u plastičnoj vrećici ili omatanje prozirnom folijom nije dobra ideja, naročito kad je riječ o mekšim sirevima poput mozzarelle ili goude.

To je zato što se vlaga u zatvorenoj plastici zadržava na površini sira, stvarajući savršeno okruženje za razvoj bakterija i plijesni.

Za meke sireve, poput brieja, camemberta ili ricotte, preporučuje uklanjanje originalne aluminijske folije i zamjenu čvrstom prozirnom folijom, nakon čega treba vratiti poklopac kako bi se osigurala maksimalna hermetičnost.

Kod tvrdih sireva, kao što su blokovi cheddar sira, savjetuje zamatanje u pergament papir za umotavanje hrane, pričvršćivanje ljepljivom trakom i označavanje datuma otvaranja.

Kada je riječ o zamrzavanju, najbolji način da to napravite jeste da ga prethodno naribate. To će osigurati da se tekstura ne promijeni tokom procesa zamrzavanja i odmrzavanja. Zatim ga stavite u vrećicu sa zatvaračem kako bi ostala hermetički zatvorena.

Ovaj jednostavan trik mogao bi produžiti vijek trajanja vašeg omiljenog sira i uštedjeti vam novac, a sve to bez korištenja prozirne folije, prenosi KLix.

Facebook komentari