Više ih nikada nećete jesti: Znate li šta se zaista nalazi u pilećim medaljonima

Piletina je relativno zdrava hrana – ukusan izvor proteina koji može biti osnova uravnotežene prehrane. Ali čim se preradi, priča se potpuno mijenja. Najpoznatiji primjer? Pileći medaljoni.

Naizgled ukusan i hrskav zalogaj, a u stvarnosti – mješavina svega ‘živog’ što zapravo ne želimo vidjeti na svom tanjiru.

Iako biste očekivali da se medaljoni prave od čistog pilećeg mesa, istraživanja pokazuju drugačije.

Jedan uzorak sadržavao je samo 50% mišićnog tkiva, a ostatak je bila mast, krvni sudovi i živci. Drugi uzorak sadržavao je samo 40% mišića, a ostatak je bila kombinacija kostiju, vezivnog tkiva i masti. Dakle, glavni sastojak pilećih medaljona često nije nemasno meso, već nusproizvodi – uz dodatak konzervansa, punila i hemikalija za preradu, prenosi Govorise.

Proizvodni proces zvuči još manje privlačno. Pilići se uzgajaju u u prenatrpanim zgradama, često pod umjetnim svjetlom i antibioticima. Nakon klanja, meso se odvaja i melje zajedno s kožom, vezivnim tkivom i masnoćom. Dobivena masa se oblikuje u male komadiće, umače u tijesto i prži u ulju. Rezultat: hrskava vanjština krije nutritivno siromašan, masan i jako slan proizvod.

Jesu li pileći medaljoni zdravi? Žao nam je – zapravo nisu. Imaju visok sadržaj soli i masti – porcija od 6 pilećih medaljona može sadržavati do četvrtine preporučenog dnevnog unosa natrija.

Prženje u hidrogeniziranom ulju dodatno povećava količinu nezdravih masti, a u jednom medaljonu se može naći manje od 50% mesa – ostalo su nusproizvodi, punila i aditivi.

Iako lanci brze hrane (McDonald’s, KFC, Burger King, Chick-fil-A…) tvrde da njihovi medaljoni sadrže ‘100% bijelog mesa’, studije pokazuju da to često nije cijela istina.

Uprkos svemu tome, pileći medaljoni ostaju među najprodavanijim jelima brze hrane jer su lako dostupni i jeftini, brzo se pripremaju i ukusni uz razne umake. Međutim, ispod hrskave korice krije se nešto što s vremenom može biti štetno za vaše zdravlje, prenosi N1.

