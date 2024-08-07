Čupavci: Najbolji i najlakši recept za omiljeni kolač

Čupavci su kolač bez kojeg u našoj zemlji ne prolazi niti jedan praznik ili proslava. Donosimo vam najbolji i najlakši recept – iz nanine kuhinje – za ove omiljene biskvitne kocke s čokoladom i kokosom.

Sastojci

Za biskvit

6 jaja

6 velikih kašika brašna (dupkom punih)

4 velike kašike šećera

1,5 dl ulja

pola praška za pecivo

Za glazuru

30 dkg tamne čokolade

4 dl mlijeka

4 dl slatkog vrhnja

kokos

Priprema

Pažljivo odvojite žumanjke od bjelanjaka. Pazite da pritom ne razlijete žumanjak po bjelanjcima jer ih onda nećete moći istući u snijeg. Mikserom povežite žumanjke i šećer. Miksajte 2-3 minute ili dok smjesa ne postane svijetložuta, a kristali šećera slabo se primjećuju na površini. Tada polako počnite dodavati ulje u nekoliko mlazova, nikako odjednom.

Istucite bjelanjke u čvrsti snijeg. Ako ćete za to koristiti metlice kojima ste miksali žumanjke i šećer, obavezno ih prije operite jer na njima ne smiju biti ostaci žumanjaka. Naizmjence u žumanjke dodajte malo brašna i snijega pa pažljivo i polako miješajte. Ponavljajte postupak dok ne potrošite kompletno brašno i snijeg.

Zagrijte rernu na 180 Celzijusovih stepeni. Veliki pravougaoni ili kvadratni lim za pečenje dobro namažite maslacem, a zatim ga temeljito pospite prezlom i naposljetku ulijte smjesu.

Biskvit pecite 30-ak minuta. Znat ćete da je gotov kada po vrhu poprimi lijepu zlatno-žutu boju i odvoji se od rubova lima. Ako niste sigurni je li pečen, ubodite ga po sredini čačkalicom i ako je čačkalica potpuno suha, to znači da je biskvit gotov.

Razlomite čokoladu na kockice i stavite je u dublju posudu. Dodajte mlijeko i slatko vrhnje pa sve zagrijte na laganoj vatri uz stalno miješanje. Čokolada će se polako topiti, a miješanjem ćete je povezati s mlijekom i vrhnjem.

Glazura i biskvit moraju se potpuno ohladiti prije završne faze. Razrežite biskvit na kocke. Zatim jednu po jednu nabodite na viljušku pa namočite u glazuru, potom uvaljajte u kokos i odložite na pleh. Ponavljajte postupak dok ne potrošite sav biskvit.

