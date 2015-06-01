Najukusniji kolač s džemom u šlagu i čokoladnom glazurom

Tražiš jednostavan kolač koji je sočan, ukusan i gotov za kratko vrijeme? Ovaj recept je pravo rješenje!
Sastojci
Biskvit (tamni, od 2 jaja):
2 jaja
100 g šećera
80 ml ulja
100 ml mlijeka
120 g brašna
2 kašike kakaa
1 prašak za pecivo
CIJELI RECEPT POGLEDAJTE U VIDEU ISPOD:
Krema:
400 ml vrhnja za šlag
2–3 kašike džema po izboru
Glazura (gušća, oko 300 ml):
250 ml mlijeka
3 kašike šećera
2 kašike kakaa
1 vanilin šećer
2 kašike brašna (≈ 20 g)
40 g maslaca
Dekoracija:
kokosovo brašno
Priprema
Biskvit:
Umuti jaja sa šećerom dok ne posvijetle.
Dodaj ulje i mlijeko, pa umiješaj brašno, kakao i prašak za pecivo.
Smjesu izlij u manji pleh obložen papirom za pečenje.
Peci na 180°C oko 20–25 minuta (provjeri čačkalicom).
Krema:
Umuti vrhnje za šlag.
Dodaj džem i kratko izmiksaj da se sjedini.
Glazura:
U lončiću pomiješaj brašno, kakao, šećer i vanilin šećer.
Dodaj malo mlijeka da se dobije pasta, pa postepeno ostatak mlijeka.
Kuhaj na laganoj vatri uz stalno miješanje dok se ne zgusne.
Umiješaj maslac i ostavi da se malo ohladi.
Slaganje:
Na ohlađen biskvit premaži kremu od šlaga i džema.
Prelij mlakom glazurom i poravnaj.
Pospi kokosovim brašnom.
Ohladi u frižideru prije serviranja.
Savjeti
Možeš koristiti bilo koji džem po svom ukusu – višnja, malina ili kajsija odlično pašu.
Kokosovo brašno dodaje aromu i dekorativni efekat, ali možeš ga i izostaviti.
Glazura može biti i lakša, bez maslaca, ali će biti manje kremasta.
Ovaj kolač je savršen za brze slatke zalogaje, goste ili kada želiš nešto domaće i ukusno. Probaj i uvjeri se sama – svi su oduševljeni!