Najukusniji kolač s džemom u šlagu i čokoladnom glazurom

Tražiš jednostavan kolač koji je sočan, ukusan i gotov za kratko vrijeme? Ovaj recept je pravo rješenje!

Sastojci

Biskvit (tamni, od 2 jaja):

2 jaja

100 g šećera

80 ml ulja

100 ml mlijeka

120 g brašna

2 kašike kakaa

1 prašak za pecivo

Krema:

400 ml vrhnja za šlag

2–3 kašike džema po izboru

Glazura (gušća, oko 300 ml):

250 ml mlijeka

3 kašike šećera

2 kašike kakaa

1 vanilin šećer

2 kašike brašna (≈ 20 g)

40 g maslaca

Dekoracija:

kokosovo brašno

Priprema

Biskvit:

Umuti jaja sa šećerom dok ne posvijetle.

Dodaj ulje i mlijeko, pa umiješaj brašno, kakao i prašak za pecivo.

Smjesu izlij u manji pleh obložen papirom za pečenje.

Peci na 180°C oko 20–25 minuta (provjeri čačkalicom).

Krema:

Umuti vrhnje za šlag.

Dodaj džem i kratko izmiksaj da se sjedini.

Glazura:

U lončiću pomiješaj brašno, kakao, šećer i vanilin šećer.

Dodaj malo mlijeka da se dobije pasta, pa postepeno ostatak mlijeka.

Kuhaj na laganoj vatri uz stalno miješanje dok se ne zgusne.

Umiješaj maslac i ostavi da se malo ohladi.

Slaganje:

Na ohlađen biskvit premaži kremu od šlaga i džema.

Prelij mlakom glazurom i poravnaj.

Pospi kokosovim brašnom.

Ohladi u frižideru prije serviranja.

Savjeti

Možeš koristiti bilo koji džem po svom ukusu – višnja, malina ili kajsija odlično pašu.

Kokosovo brašno dodaje aromu i dekorativni efekat, ali možeš ga i izostaviti.

Glazura može biti i lakša, bez maslaca, ali će biti manje kremasta.

Ovaj kolač je savršen za brze slatke zalogaje, goste ili kada želiš nešto domaće i ukusno. Probaj i uvjeri se sama – svi su oduševljeni!

