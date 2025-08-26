Šta se dešava ako konzerviranu tunu jedete svaki dan

Konzervirana tuna je pristupačna je, praktična i laka za kombinovanje. Dodavanje tune u ručak ili večeru je mnogima omiljeno, a premda je ova riba bogata nutrijentima, živa je problem koji zahtijeva diskusiju.

“Konzervirana tuna može biti zdrav izvor nemasnih proteina i omega-3 masnih kiselina, ali ne preporučujem da je jedete svaki dan. Glavna briga je živa i izloženost drugim toksinima iz okoliša, koji se s vremenom mogu akumulirati i utjecati na nervni sistem”, objašnjava Mascha Davis, magistrica javnog zdravstva, registrirana dijetetičarka i autorica knjige “Jedite svoje vitamine” za Delish.

Ako je tuna redovan gost na vašem stolu, dajete živi priliku da se tiho nakuplja u vašem sistemu. Iako povremena porcija nije razlog za brigu, ako tunu pretvorite u svoj svakodnevni obrok, to može povećati rizik od dugoročnih nuspojava. Izloženost živi vas ne pogađa odjednom. Umjesto toga, to je sporo širenje.

Vremenom se može akumulirati u vašem mozgu, nervnom sistemu i bubrezima, što dovodi do simptoma poput umora, problema s pamćenjem ili drhtanja ruku . U težim slučajevima može uzrokovati probleme s kretanjem, utrnulost, promjene raspoloženja ili čak probleme sa sluhom i vidom. Za djecu, trudnice i dojilje, ulog je još veći, jer živa može ometati razvoj djeteta .

Konzervirana tuna je i dalje nutritivna i zaslužuje mjesto u vašoj ostavi. Prepuna je nemasnih proteina, koji vam pomažu da ostanete siti, podržavaju oporavak mišića i hrane vaše tijelo za sve odrasle procese koje morate obaviti. Osim toga, fantastičan je izvor omega-3 masnih kiselina, koje podržavaju zdravlje srca, očiju i mozga. Tu su i selen, vitamin B12 i druge ključne hranjive tvari koje pruža.

Dakle, koliko često možete uživati ​​u konzerviranoj tuni, a da ne pretjerate? Odgovor zavisi od vrste tune, vašeg ukupnog unosa ribe i školjki, te vaših individualnih zdravstvenih potreba. Za mnoge odrasle osobe, preporučuje se ograničavanje bijele tune na oko jednu porciju (110 g) sedmično zbog većeg sadržaja žive. Lagana tuna, koja uključuje i one konzervirane, smatra se sigurnijom opcijom i može se uživati ​​češće, tačnije, do dvije ili tri porcije sedmično, posebno ako te sedmice ne jedete druge vrste ribe.

Imajte na umu da je ukupna preporuka za ribu i školjke otprilike 225 do 350 grama sedmično za većinu odraslih, prenosi KLix.

