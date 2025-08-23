Šta se dešava u tijelu ako jedete četiri smokve dnevno?

Iako su nam tokom godine dostupne suhe smokve, ipak one svježe ništa ne može zamijeniti.Slatke, mesnate plodove možete zamrznuti, pa ih kasnije koristi za kolače i štrudle, ali i džemove.

Smokve su bogate beta karotenom, A, C, E i K vitaminima, kalcijumom, željezom i drugim mineralima. Pred vama je pet dobrih razloga zbog kojih je neophodno da uključite smokve u redovnu ishranu.

Smanjuje holesterol – Zbog suženja arterija može nastupiti infarkt ili moždani udar. Pored holesterola na oštećenje srca djeluju i povećani trigliceridi.

Dokazano je povoljno djelovanje smokvi na nivo holesterola u krvi. Biljni steroli poput stigmasterola i lanosterola, koje sadrže smokve vežu se na molekule holesterola u crijevima i tako ometaju njegovu apsorpciju.

Prevencija visokog krvnog pritiska i srčanog udara – Omega 3 and Omega 6, kojim smokve obiluju, su veoma važne za zdravlje kardiovaskularnih organa. Smokve su dobar izvor kalijuma, minerala koji reguliše krvni pritisak, piše Vijesti.ba .

Pomoć u liječenju dijabetesa – Zbog količine šećera koji sadrži smokva, dijabetičarima se preporučuje oprez prilikom njenog korištenja. Ipak, ukoliko se koriste umjereno, može doći do smanjenja potrebe za količinom insulina kod dijabetičara.

Poboljšavaju pamćenje – Redovno uzimanje smokvi sprečava anemiju i poboljšava pamćenje. Samo četiri suhe smokve osiguravaju čak četvrtinu preporučene dnevne doze željeza koja je potrebna našem organizmu, piše Krstarica.

Laksativno dejstvo i pomoć kod za stomačnih tegoba – Kompot od smokve djeluje kao laksativ. U narodu su smokve poznate kao pomoć za čir i gastritis.

Smanjuju nadutost stomaka, pospješuju rad crijeva i uklanjaju grčeve u stomaku. Uništavaju gliste i druge crijevne parazite.

Poboljšavaju crijevno pražnjenje, smanjuje potrebu za laksativima, a da pri tome ne izazivaju zavisnost, crijevne grčeve i proljev.

